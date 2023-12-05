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    • Стало известно, получит ли Бериша дисквалификацию за свою провокацию

    Стало известно, получит ли Бериша дисквалификацию за свою провокацию

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал скандальный эпизод из матча 17-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Спартаком» (2:1).

    • После 1-го гола «Ахмата» Бернард Бериша прыгнул в техническую зону «Спартака».
    • Главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль толкнул хавбека и получил красную карточку.
    • Испанец вызван на заседание КДК.

    – Такие действия могут послужить поводом для массовой стычки.

    – Согласен, что могут послужить, но в правилах игры урегулировано, что это желтая карточка. Понимаю, что это может послужить появлению дискуссии по поводу возможного изменения правил, дополнения, вынесения рекомендации, но судья должен действовать так, как написано сейчас, и выносить санкции в соответствии с текущими трактовками и правилами.

    – Видео прыжка не может стать основанием для повторной оценки эпизода?

    Нет, уже вынесена желтая карточка, переоценить это решение арбитра в поле никто не может, никаких санкций вынести не может. Если бы судья не оценил, не вынес бы никакого решения, тогда могло бы быть вынесено наказание.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    05.12.2023 20:14
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    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5020

      шахта Заполярная 2 часа назад

      Если бы так прыгнул, условный, Соболев, то и переоценили бы, и санкции вынесли бы, первый раз что ли. А провокация к массовой драке, которая чудом не началась - это не основания. Тут не законы виноваты, а кто их трактует, как трактует, наши законы дышло.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4430

      anatolich72 3 часа назад

      Выгораживают козла, чистая красная.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1808

      Дубина 4 часа назад

      Позор газпрому

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3654

      momwig_ 5 часов назад

      Подобное тянется к подобному. Уроды всегда поддержат урода.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +85

      WE ARE FOR PETER 5 часов назад

      И правильно! Нежного испанца в кутузку и достаточно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20869

      NewLife 5 часов назад

      Как насчет ордена героя Чечни или хотя бы медали ?

      8
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