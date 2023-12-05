Стало известно, получит ли Бериша дисквалификацию за свою провокацию

Глава КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал скандальный эпизод из матча 17-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Спартаком» (2:1).

После 1-го гола «Ахмата» Бернард Бериша прыгнул в техническую зону «Спартака».

Главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль толкнул хавбека и получил красную карточку.

Испанец вызван на заседание КДК.

– Такие действия могут послужить поводом для массовой стычки.

– Согласен, что могут послужить, но в правилах игры урегулировано, что это желтая карточка. Понимаю, что это может послужить появлению дискуссии по поводу возможного изменения правил, дополнения, вынесения рекомендации, но судья должен действовать так, как написано сейчас, и выносить санкции в соответствии с текущими трактовками и правилами.

– Видео прыжка не может стать основанием для повторной оценки эпизода?

– Нет, уже вынесена желтая карточка, переоценить это решение арбитра в поле никто не может, никаких санкций вынести не может. Если бы судья не оценил, не вынес бы никакого решения, тогда могло бы быть вынесено наказание.

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