Инсайдер Карпов – о Джикии в «Локомотиве»: «Бредятина полная»

Иван Карпов опроверг интерес «Локомотива» к защитнику «Спартака» Георгию Джикии.

Сообщалось, что 30-летний футболист может сменить один московский клуб на другой во время зимнего трансферного окна.

«По Джикии – бредятина полная. Его в «Локо» никто не рассматривал, не рассматривает и не будет рассматривать. Тупо хайп на, типа, вероятностях – выдумки. Надо же зарабатывать на «Спартаке».

Подтверждение интереса «Локо» от [агента] Шпинева – банальная попытка давления на «Спартак» в переговорах по новому контракту», – написал инсайдер в своем телеграм-канале.