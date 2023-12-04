Инсайдер Карпов – о Джикии в «Локомотиве»: «Бредятина полная»

Иван Карпов опроверг интерес «Локомотива» к защитнику «Спартака» Георгию Джикии.
Сообщалось, что 30-летний футболист может сменить один московский клуб на другой во время зимнего трансферного окна.
«По Джикии – бредятина полная. Его в «Локо» никто не рассматривал, не рассматривает и не будет рассматривать. Тупо хайп на, типа, вероятностях – выдумки. Надо же зарабатывать на «Спартаке».
Подтверждение интереса «Локо» от [агента] Шпинева – банальная попытка давления на «Спартак» в переговорах по новому контракту», – написал инсайдер в своем телеграм-канале.
- Последнее появление Джикии в составе «Спартака» датировано 4 октября.
- В РПЛ он не играет более 3 месяцев.
- Контракт игрока с клубом истекает летом 2024 года.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова