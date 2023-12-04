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    • Агент Джикии подтвердил, что защитник «Спартака» может перейти в «Локомотив»

    Агент Джикии подтвердил, что защитник «Спартака» может перейти в «Локомотив»

    Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы защитника «Спартака» Георгии Джикии, заявил об интересе к 30-летнему игроку со стороны «Локомотива».

    «Локомотив» делал заходы до этого, они предпринимают попытки. Это нормальная работа на рынке. Предметно интересовались, подробно не могу раскрывать. Решение о своем будущем примет сам футболист. Для Георгия самое главное оставаться в «Спартаке», но если клуб скажет «до свидания», тогда рассмотрим все варианты. Джикия – классный защитник, в российском футболе их мало», – сказал Шпинев.

    • В нынешнем сезоне Джикия сыграл за «Спартак» в 9 официальных матчах.
    • Он выступает за московский клуб с января 2017 года.

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    Источник: Metaratings.ru

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    04.12.2023 11:58
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6042

      ПалкоВводецъ (returned) 4 декабря, 13:38

      Эта дырень ещё кому то нужна? Тем более он попорченный срамтаком. Гыгыгы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2204

      rac531 4 декабря, 12:46

      Жора, скатертью дорога)
      Буду помнить о тебе, как шантажисте-неудачнике

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19299

      DVOK68 4 декабря, 12:16

      Жоре ковёрный играть не даёт.Не будет в клубе ковёрного,Жора останется.
      Не хочется нормального игрока терять,тем более из за временщика.

      1
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