Агент Джикии подтвердил, что защитник «Спартака» может перейти в «Локомотив»

Эта дырень ещё кому то нужна? Тем более он попорченный срамтаком. Гыгыгы
Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы защитника «Спартака» Георгии Джикии, заявил об интересе к 30-летнему игроку со стороны «Локомотива».
«Локомотив» делал заходы до этого, они предпринимают попытки. Это нормальная работа на рынке. Предметно интересовались, подробно не могу раскрывать. Решение о своем будущем примет сам футболист. Для Георгия самое главное оставаться в «Спартаке», но если клуб скажет «до свидания», тогда рассмотрим все варианты. Джикия – классный защитник, в российском футболе их мало», – сказал Шпинев.
- В нынешнем сезоне Джикия сыграл за «Спартак» в 9 официальных матчах.
- Он выступает за московский клуб с января 2017 года.