Агент Джикии подтвердил, что защитник «Спартака» может перейти в «Локомотив»

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы защитника «Спартака» Георгии Джикии, заявил об интересе к 30-летнему игроку со стороны «Локомотива».

«Локомотив» делал заходы до этого, они предпринимают попытки. Это нормальная работа на рынке. Предметно интересовались, подробно не могу раскрывать. Решение о своем будущем примет сам футболист. Для Георгия самое главное оставаться в «Спартаке», но если клуб скажет «до свидания», тогда рассмотрим все варианты. Джикия – классный защитник, в российском футболе их мало», – сказал Шпинев.