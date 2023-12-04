Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?

    Джикия ответил, есть ли у него обида на Абаскаля

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал, обижается ли он на главного тренера Гильермо Абаскаля из-за отсутствия игровой практики.

    – Зиньковский рассказывал, что Абаскаль часто проводит беседы с футболистами. У вас был личный разговор насчет вашего игрового времени, общего положения в команде?

    – Я с такими разговорами к тренеру не подхожу.

    – И он не стал вам ничего объяснять?

    – Повторюсь. Я с такими вопросами к тренеру не подхожу. У нас есть беседы, но я никогда не подходил и не спрашивал.

    – Внутри обиды нет?

    Мне некогда обижаться.

    – Что нужно исправить?

    – Мне нужно тренироваться и работать, что я и делаю.

    • Последнее появление Джикии в составе «Спартака» датировано 4 октября.
    • В РПЛ он не играет более 3 месяцев.
    • Зимой защитник может уйти в «Локомотив».

    Новости по теме
    В «Локомотиве» отреагировали на новость об интересе к Джикии 1
    Инсайдер Карпов – о Джикии в «Локомотиве»: «Бредятина полная»
    Агент Джикии подтвердил, что защитник «Спартака» может перейти в «Локомотив» 3
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.12.2023 14:28
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +639

      Romeo 123 9 часов назад

      Лукавит жикия

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+