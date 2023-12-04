Джикия ответил, есть ли у него обида на Абаскаля

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал, обижается ли он на главного тренера Гильермо Абаскаля из-за отсутствия игровой практики.
– Зиньковский рассказывал, что Абаскаль часто проводит беседы с футболистами. У вас был личный разговор насчет вашего игрового времени, общего положения в команде?
– Я с такими разговорами к тренеру не подхожу.
– И он не стал вам ничего объяснять?
– Повторюсь. Я с такими вопросами к тренеру не подхожу. У нас есть беседы, но я никогда не подходил и не спрашивал.
– Внутри обиды нет?
– Мне некогда обижаться.
– Что нужно исправить?
– Мне нужно тренироваться и работать, что я и делаю.
- Последнее появление Джикии в составе «Спартака» датировано 4 октября.
- В РПЛ он не играет более 3 месяцев.
- Зимой защитник может уйти в «Локомотив».
Источник: «Спорт-Экспресс»