Джикия ответил, есть ли у него обида на Абаскаля

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал, обижается ли он на главного тренера Гильермо Абаскаля из-за отсутствия игровой практики.

– Зиньковский рассказывал, что Абаскаль часто проводит беседы с футболистами. У вас был личный разговор насчет вашего игрового времени, общего положения в команде?

– Я с такими разговорами к тренеру не подхожу.

– И он не стал вам ничего объяснять?

– Повторюсь. Я с такими вопросами к тренеру не подхожу. У нас есть беседы, но я никогда не подходил и не спрашивал.

– Внутри обиды нет?

– Мне некогда обижаться.

– Что нужно исправить?

– Мне нужно тренироваться и работать, что я и делаю.