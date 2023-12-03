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    Пиняев объяснил свой жесткий стык с Клаудиньо

    Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев прокомментировал свой подкат в Клаудиньо в матче с «Зенитом».

    Арбитр Алексей Сухой показал 19-летнему россиянину желтую карточку.

    – Расскажи про стык с Клаудиньо.

    – Уже через Саню Коваленко извинился перед ним. Я действительно не прав, потому что попал ему неудачно по ноге. Не хотел делать ему больно. Я думал, что он как техничный бразильский парень будет подкидывать мяч и хотел попасть по мячу. Меня спасло, что я подогнул ногу и не попал шипами. Получилось некрасиво, самому было неприятно, поэтому я перед ним извинился через Саню, сам не успел лично. Не встретил его после игры.

    Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.12.2023 23:29
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +48

      WE ARE FOR PETER 1 час назад

      Не ври

      1
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      Рейтинг: +2811

      моэм 2 часа назад

      Просто игровой момент без агрессии.... с дежурным браком СООТВЕТственно УРОВНЯ РПЛ ....и не получится тут слона из мухи . как ни старайся .

      0
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      Рейтинг: +679

      TIMOTHY 2 часа назад

      Значит дымок о конфликте с Дзюбой верняк? Выходит Пиняй не такой уж и пушистик!! Дискву тебе влепить до конца сезона

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2283

      Bozigit 10 часов назад

      Бразилец не техничный попался)

      6
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      Рейтинг: +69461

      portero > Bozigit 9 часов назад

      Круто отмазался парень...
      Психанул и сделал то что сделал...

      3
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      Рейтинг: +3402

      BAIv 10 часов назад

      целил в яйца но не попал! погорячился малой , но повезло, судья продажная казёл заряжен был.

      8
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      Рейтинг: +2235

      LOKOfanatik19 > BAIv 10 часов назад

      Епать, реально, как меня бесят эти красные карточки, ну не было тут грубости целенаправленной, да даже если и дали красную бы, ну это бы убило бы футбол на поле.... одни бы катали мяч, другие бы защищались. а

      А при чем тут продажный судья? есть факты, покажи расскажи иначе завались там

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