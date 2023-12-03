Пиняев объяснил свой жесткий стык с Клаудиньо

Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев прокомментировал свой подкат в Клаудиньо в матче с «Зенитом».

Арбитр Алексей Сухой показал 19-летнему россиянину желтую карточку.

– Расскажи про стык с Клаудиньо.

– Уже через Саню Коваленко извинился перед ним. Я действительно не прав, потому что попал ему неудачно по ноге. Не хотел делать ему больно. Я думал, что он как техничный бразильский парень будет подкидывать мяч и хотел попасть по мячу. Меня спасло, что я подогнул ногу и не попал шипами. Получилось некрасиво, самому было неприятно, поэтому я перед ним извинился через Саню, сам не успел лично. Не встретил его после игры.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»