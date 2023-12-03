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    • Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив»– «Зенит»: 17-й тур РПЛ

    Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив»– «Зенит»: 17-й тур РПЛ

    «Локомотив» и «Зенит» объявили стартовые составы на матч 17 тура РПЛ, начало встречи запланировано на 17:00 по мск.

    Стартовые составы на матч:

    «Локомотив»: Лантратов, Сильянов, Фассон, Морозов, Ненахов, Митай, Карпукас, Глушенков, Тикнизян, Пиняев, Дзюба.

    Главный тренер: Михаил Галактионов

    «Зенит»: Кержаков, Сантос, Эракович, Алип, Родригао, Круговой, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Изидор, Кассьерра.

    Главный тренер: Сергей Семак

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.12.2023 15:34
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +4987

      шахта Заполярная 18 часов назад

      У Локо двое иностранцев в старте, а у бледноголубых тоже двое, только Россиян. А радимов говорит что они народные. Вопрос, какого народа они народные.

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      Ответить
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      Рейтинг: +2360

      Ловкий Бубен > шахта Заполярная 17 часов назад

      Дык это не национальная сборная, а клуб, и матч тоже между клубами, членство в клубе основанно не на национальной принадлежности так же как и во всем мире где бразильцы и аргентинцы играют за разные клубы независимо от страны и, это не ВДНХ где демострируются народные достижения и не предприятие ВПК , дрожайший о чем вы ????

      1
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      Рейтинг: +12314

      ivany4 18 часов назад

      Интересно, матч в московских погодных условиях состоится, или найдутся условия перенесения матча?)))

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      Рейтинг: +5696

      Ziklop 18 часов назад

      отменяйте игру! если у Зенита есть админресурс, похоже его нет, это всё сказки.

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      Рейтинг: +8151

      Semenycch 18 часов назад

      Я написал небольшую заметку у себя в блоге, парни, прочитайте, пожалуйста.

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      Рейтинг: +8151

      Semenycch 18 часов назад

      Изидор? В остальном состав боевой.

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