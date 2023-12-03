У Локо двое иностранцев в старте, а у бледноголубых тоже двое, только Россиян. А радимов говорит что они народные. Вопрос, какого народа они народные.
«Локомотив» и «Зенит» объявили стартовые составы на матч 17 тура РПЛ, начало встречи запланировано на 17:00 по мск.
Стартовые составы на матч:
«Локомотив»: Лантратов, Сильянов, Фассон, Морозов, Ненахов, Митай, Карпукас, Глушенков, Тикнизян, Пиняев, Дзюба.
Главный тренер: Михаил Галактионов
«Зенит»: Кержаков, Сантос, Эракович, Алип, Родригао, Круговой, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Изидор, Кассьерра.
Главный тренер: Сергей Семак