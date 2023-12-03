Акинфеев прибегнул к трюку из пляжного футбола в снежном матче против «Ростова»

Игорян молодцом! Пожелаем ему еще "сухарик" в мошну закинуть.
В эти минуты проходит матч 17-го тура РПЛ между ЦСКА и «Ростовом». Идет снегопад.
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев вводит мяч в игру с помощью снежной горки – как поступают с песком в пляжном футболе.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Москве.
- Решение о проведении матча принял судья из Волгограда Рафаэль Шафеев. Он работает в форме с коротким рукавом.
- Он же на прошлой неделе судил снежный матч «Балтика» – «Спартак» (0:2).