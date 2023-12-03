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    • Акинфеев прибегнул к трюку из пляжного футбола в снежном матче против «Ростова»

    Акинфеев прибегнул к трюку из пляжного футбола в снежном матче против «Ростова»

    В эти минуты проходит матч 17-го тура РПЛ между ЦСКА и «Ростовом». Идет снегопад.

    Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев вводит мяч в игру с помощью снежной горки – как поступают с песком в пляжном футболе.

    • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Москве.
    • Решение о проведении матча принял судья из Волгограда Рафаэль Шафеев. Он работает в форме с коротким рукавом.
    • Он же на прошлой неделе судил снежный матч «Балтика»«Спартак» (0:2).

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.12.2023 14:50
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    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +402

      Бригадный 18 часов назад

      Игорян молодцом! Пожелаем ему еще "сухарик" в мошну закинуть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1228

      The only one 19 часов назад

      А это нарушение. Мяч не зафиксирован стационарно на поверхности поля.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9563

      vladik12 > The only one 19 часов назад

      А Вы прошаренный.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1228

      The only one > vladik12 19 часов назад

      правила есть правила.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2385

      Айболид > The only one 17 часов назад

      Надо технарь для ЦСКА затребовать . Тем более парнокопытные недовольны результатом , а значит можно и о причастности газпрома заявить .

      0
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