Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • «Краснодар» – «Оренбург»: прогноз на матч 17 тура РПЛ, 3 декабря

    «Краснодар» – «Оренбург»: прогноз на матч 17 тура РПЛ, 3 декабря

    В воскресенье, 3 декабря, «Краснодар» на своем поле сыграет с «Оренбургом». Игра состоится в рамках 17 тура РПЛ. Встреча начнется в 16:30 по московскому времени.

    «Краснодар»

    «Краснодар» после 16 туров занимает 2-е место в турнирной таблице. В активе команды 32 очка. Команда выиграла 9 матчей, в 5 встречах сыграла вничью и потерпела 2 поражения. «Краснодар» забил 25 голов и пропустил 13 мячей.

    В последних пяти матчах команда продемонстрировала следующие результаты:

    • 26.11.2023 «Урал» – «Краснодар» 3:1;
    • 11.11.2023 «Зенит» – «Краснодар» 1:1;
    • 05.11.2023 «Краснодар» – «Крылья Советов» 2:1;
    • 01.11.2023 «Спартак» – «Краснодар» 3:2;
    • 29.10.2023 ЦСКА – «Краснодар» 0:1.

    «Оренбург»

    «Оренбург» после 16 туров занимает 13-е место в турнирной таблице. В активе команды 14 очков. Команда одержала 3 победы, сыграла в 5 встречах вничью и потерпела 8 поражений. «Оренбург» забил 17 голов и пропустил 25 мячей.

    В последних пяти матчах команда продемонстрировала следующие результаты:

    Факты о личных встречах

    В последних пяти очных встречах были зафиксированы следующие результаты:

    • 12.08.2023 «Оренбург» – «Краснодар» 0:2;
    • 13.11.2022 «Оренбург» – «Краснодар» 5:1;
    • 21.08.2022 «Краснодар» – «Оренбург» 2:0;
    • 05.02.2021 «Оренбург» – «Краснодар» 2:1;
    • Тех. «Оренбург» – «Краснодар» 0:3;

    Прогноз на матч «Краснодар» – «Оренбург»

    «Краснодар», на наш взгляд, фаворит матча – команда борется за лидерство в РПЛ. Наш прогноз – победа «Краснодара» (1.64).

    Источник: Бомбардир

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:57
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+