В воскресенье, 3 декабря, «Краснодар» на своем поле сыграет с «Оренбургом». Игра состоится в рамках 17 тура РПЛ. Встреча начнется в 16:30 по московскому времени.

«Краснодар»

«Краснодар» после 16 туров занимает 2-е место в турнирной таблице. В активе команды 32 очка. Команда выиграла 9 матчей, в 5 встречах сыграла вничью и потерпела 2 поражения. «Краснодар» забил 25 голов и пропустил 13 мячей.

В последних пяти матчах команда продемонстрировала следующие результаты:

«Оренбург»

«Оренбург» после 16 туров занимает 13-е место в турнирной таблице. В активе команды 14 очков. Команда одержала 3 победы, сыграла в 5 встречах вничью и потерпела 8 поражений. «Оренбург» забил 17 голов и пропустил 25 мячей.

В последних пяти матчах команда продемонстрировала следующие результаты:

Факты о личных встречах

В последних пяти очных встречах были зафиксированы следующие результаты:

Прогноз на матч «Краснодар» – «Оренбург»

«Краснодар», на наш взгляд, фаворит матча – команда борется за лидерство в РПЛ. Наш прогноз – победа «Краснодара» (1.64).