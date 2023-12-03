В воскресенье, 3 декабря, «Краснодар» на своем поле сыграет с «Оренбургом». Игра состоится в рамках 17 тура РПЛ. Встреча начнется в 16:30 по московскому времени.
«Краснодар»
«Краснодар» после 16 туров занимает 2-е место в турнирной таблице. В активе команды 32 очка. Команда выиграла 9 матчей, в 5 встречах сыграла вничью и потерпела 2 поражения. «Краснодар» забил 25 голов и пропустил 13 мячей.
В последних пяти матчах команда продемонстрировала следующие результаты:
- 26.11.2023 «Урал» – «Краснодар» 3:1;
- 11.11.2023 «Зенит» – «Краснодар» 1:1;
- 05.11.2023 «Краснодар» – «Крылья Советов» 2:1;
- 01.11.2023 «Спартак» – «Краснодар» 3:2;
- 29.10.2023 ЦСКА – «Краснодар» 0:1.
«Оренбург»
«Оренбург» после 16 туров занимает 13-е место в турнирной таблице. В активе команды 14 очков. Команда одержала 3 победы, сыграла в 5 встречах вничью и потерпела 8 поражений. «Оренбург» забил 17 голов и пропустил 25 мячей.
В последних пяти матчах команда продемонстрировала следующие результаты:
- 29.11.2023 «Оренбург» – «Спартак» 1:0;
- 26.11.2023 «Оренбург» – «Ахмат» 1:1;
- 12.11.2023 «Динамо – «Оренбург» 2:0;
- 06.11.2023 «Оренбург» – «Ростов» 1:1;
- 02.11.2023 ЦСКА – «Оренбург» 3:1.
Факты о личных встречах
В последних пяти очных встречах были зафиксированы следующие результаты:
- 12.08.2023 «Оренбург» – «Краснодар» 0:2;
- 13.11.2022 «Оренбург» – «Краснодар» 5:1;
- 21.08.2022 «Краснодар» – «Оренбург» 2:0;
- 05.02.2021 «Оренбург» – «Краснодар» 2:1;
- Тех. «Оренбург» – «Краснодар» 0:3;
Прогноз на матч «Краснодар» – «Оренбург»
«Краснодар», на наш взгляд, фаворит матча – команда борется за лидерство в РПЛ. Наш прогноз – победа «Краснодара» (1.64).