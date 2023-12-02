Романцев раскрыл свое отношение к возможному уходу России из УЕФА

Экс-тренер сборной России Олег Романцев высказался о международных санкциях против отечественного футбола.

«Могу непопулярное мнение высказать. Наверное, многие меня осудят. Моe мнение: играть [сборной] надо, всеми правдами-неправдами. Но, конечно, не унижаясь ни перед кем. Раз обстоятельства такие, нужно стремиться играть как можно больше.

Придут в себя люди, которые выдумали эти санкции, справедливость восторжествует, а мы должны быть к этому готовы. Ни в коем случае нельзя посыпать голову пеплом.

Из Европы уходить не надо. Надо играть, где можем, показывать полные стадионы по телевизору. Они подумают: ничего себе, а российский футбол жив. Может, и быстрее эта ахинея закончится», – заявил Романцев.

Российские команды отстранены от международных турниров с 28 февраля 2022 года.

Вероятно, им разрешат вернуться в соревнования только после завершения СВО.

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