Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • Романцев раскрыл свое отношение к возможному уходу России из УЕФА

    Романцев раскрыл свое отношение к возможному уходу России из УЕФА

    Экс-тренер сборной России Олег Романцев высказался о международных санкциях против отечественного футбола.

    «Могу непопулярное мнение высказать. Наверное, многие меня осудят. Моe мнение: играть [сборной] надо, всеми правдами-неправдами. Но, конечно, не унижаясь ни перед кем. Раз обстоятельства такие, нужно стремиться играть как можно больше.

    Придут в себя люди, которые выдумали эти санкции, справедливость восторжествует, а мы должны быть к этому готовы. Ни в коем случае нельзя посыпать голову пеплом.

    Из Европы уходить не надо. Надо играть, где можем, показывать полные стадионы по телевизору. Они подумают: ничего себе, а российский футбол жив. Может, и быстрее эта ахинея закончится», – заявил Романцев.

    • Российские команды отстранены от международных турниров с 28 февраля 2022 года.
    • Вероятно, им разрешат вернуться в соревнования только после завершения СВО.

    Новости по теме
    Романцев – о назначении в «Пари НН»: «Здесь работают два моих соратника» 1
    Романцев: «Если матч в -10, то можно и водки на трибуне выпить» 11
    Романцев стал наставником «Пари НН» 4
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:33
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+