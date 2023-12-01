Личка не хочет возвращения Кокорина в «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка не заинтересован в нападающем «Ариса» Александре Кокорине.
«Честно скажу, не слежу за выступлениями Кокорина.
Воссоединить их связку с Федором Смоловым? У меня сейчас достаточно хороших футболистов: Бителло, Хорхе Карраскаль, Муми Нгамале, Константин Тюкавин. Для Кокорина сейчас просто нет места в «Динамо». Мне достаточно нынешних игроков», – сказал Личка.
- 32-летний футболист принадлежит «Фиорентине».
- Кокорин стоит 1 миллион евро.
- В сезоне чемпионата Кипра у Александра 6 матчей, ассист.
Источник: Sport24