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    Личка не хочет возвращения Кокорина в «Динамо»

    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка не заинтересован в нападающем «Ариса» Александре Кокорине.

    «Честно скажу, не слежу за выступлениями Кокорина.

    Воссоединить их связку с Федором Смоловым? У меня сейчас достаточно хороших футболистов: Бителло, Хорхе Карраскаль, Муми Нгамале, Константин Тюкавин. Для Кокорина сейчас просто нет места в «Динамо». Мне достаточно нынешних игроков», – сказал Личка.

    • 32-летний футболист принадлежит «Фиорентине».
    • Кокорин стоит 1 миллион евро.
    • В сезоне чемпионата Кипра у Александра 6 матчей, ассист.

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    Источник: Sport24

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    01.12.2023 19:41
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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +12

      Ioann Oklahoma 8 часов назад

      В Лимасоле сегодня +21 и Санек там первый парень на деревне, образно говоря и в еврокубках отметился результативностью.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5642

      Ziklop 17 часов назад

      в утиль его, в медиа лаги.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2211

      Таврида 17 часов назад

      Кокорин БЫЛ талантливей Смолова, но он до сих пор не осознает своей вины и валит все на обстоятельства (хотя и Федя не фонтан). В утиль..., а где этот второй расписной - Мамаев, потерялся?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22547

      Cleaner 18 часов назад

      Зачем этот табуретчик Динамо? Не думаю, что Кокорин нужен какой либо из команд РПЛ.

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      Рейтинг: +2744

      evgevg13 > Cleaner 18 часов назад

      Он Динамо нужен, но ставропольскому

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