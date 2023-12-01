Кержаков сказал, что игроки его поколения не пили, как Кокорин и Мамаев

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков рассказал о том, как отдыхали футболисты во время его игровой карьеры.

«Всякое и у нас было. Мы не сильно отличались в молодости от наших сверстников в разных поколениях. Но если считать лакмусовой бумажкой случай с Кокориным и Мамаевым, то так мы, конечно, не пили. Я думаю, что так никто не пьет… Потому что только у них сложилась такая ситуация… В наше время не было соцсетей, но все равно бывали ситуации, которые становились известными. Газета «Жизнь» все знала», – сказал Кержаков.