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    • Кержаков сказал, что игроки его поколения не пили, как Кокорин и Мамаев

    Кержаков сказал, что игроки его поколения не пили, как Кокорин и Мамаев

    Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков рассказал о том, как отдыхали футболисты во время его игровой карьеры.

    «Всякое и у нас было. Мы не сильно отличались в молодости от наших сверстников в разных поколениях. Но если считать лакмусовой бумажкой случай с Кокориным и Мамаевым, то так мы, конечно, не пили. Я думаю, что так никто не пьет… Потому что только у них сложилась такая ситуация… В наше время не было соцсетей, но все равно бывали ситуации, которые становились известными. Газета «Жизнь» все знала», – сказал Кержаков.

    • Кержаков выступал в профессиональном футболе с 2001 по 2017 годы, после чего стал тренером.
    • Нападающий Александр Кокорин и полузащитник Павел Мамаев провел по несколько месяцев в колонии общего режима после двух драк, произошедших в Москве 8 октября 2018 года.

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    Источник: YouTube-канал TIME

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    01.12.2023 07:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      jdufkdkd 1 декабря, 10:24

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