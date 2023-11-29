В «Динамо» ответили, чем по ходу матча с «Зенитом» пахло больше – газом или немытым человеком

Эвона как , говнодавы бомбардирские.. В погоне за рейтингом потеряли последнее человеческое? Так сами себя забаньте. На хер ,надо обратно на соккер сваливать. Говорили здесь свобода мнений , а тут и рыба тухлая и голова сгнила.
Члена совета директоров «Динамо» Дмитрия Гафина спросили про запах на кубковом матче с «Зенитом» (1:0).
– Чем пахло на стадионе больше – газом или немытым человеком?
– У меня насморк.
- «Динамо» победило в меньшинстве.
- Единственный гол забил Федор Смолов.
- Ответный матч – 12 марта в Санкт-Петербурге.