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    • В «Динамо» ответили, чем по ходу матча с «Зенитом» пахло больше – газом или немытым человеком

    В «Динамо» ответили, чем по ходу матча с «Зенитом» пахло больше – газом или немытым человеком

    Члена совета директоров «Динамо» Дмитрия Гафина спросили про запах на кубковом матче с «Зенитом» (1:0).

    – Чем пахло на стадионе больше – газом или немытым человеком?

    – У меня насморк.

    • «Динамо» победило в меньшинстве.
    • Единственный гол забил Федор Смолов.
    • Ответный матч – 12 марта в Санкт-Петербурге.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1112

      Цугундeр 5 минут назад

      Эвона как , говнодавы бомбардирские.. В погоне за рейтингом потеряли последнее человеческое? Так сами себя забаньте. На хер ,надо обратно на соккер сваливать. Говорили здесь свобода мнений , а тут и рыба тухлая и голова сгнила.

      2
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      Рейтинг: +1109

      The only one 21 минуту назад

      Интервирующий- провокатор не имеющий к футболу никакого отношения. Бомбардир такой же. Заголовок полностью искажает ответ Гафина.

      8
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      Рейтинг: +596

      Napaleon Banapart 30 минут назад

      Да на х..й бы послал этого журналиста. Вообще берегов пид@ры не видят..

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +5784

      ПалкоВводецъ (returned) 41 минуту назад

      Даже чиновнику стыдно за такой вопрос. Нет у ментов ни чувства юмора, ни такта, ни уважения к сопернику. Это как с тонущем ребёнком проявили дибилизм, так и здесь. Гыгыгы

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +20777

      ilichkadr > ПалкоВводецъ (returned) 34 минуты назад

      Похоже, что вопрос задал кто-то из парнокопытных. За ментами, не смотря на их примитив, такое никогда не водилось и не водится.
      Вопрос был явно провокационный, но ответ был, на мой взгляд, более, чем достойный.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +596

      Napaleon Banapart > ilichkadr 14 минут назад

      Тут скорее не в копытах дело. А в том что пришли молодые дебилы работать в медиа. У кого нет надлежащего воспитания нет рамок нет достоинства. Есть аппетит на "жареное"

      1
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      Рейтинг: +3219

      ScarlettOgusania > ilichkadr 13 минут назад

      ты на источник посмотри - бомба, и на ник видоса - РосБо.мж-спорт, над собой смеётесь!))

      0
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      Рейтинг: +5529

      neveldomha 44 минуты назад

      Мусором судя по вопросу.

      1
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      Рейтинг: +8090

      Semenycch 50 минут назад

      Безобразное поведение чиновников Динамо продолжается!

      2
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      Рейтинг: +36829

      VVM1964 > Semenycch 47 минут назад

      Вашим бы тоже за помелом своим последить !!! ((( Кстати, тут претензии к задающему такие вопросы !!!

      7
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      Рейтинг: +3111

      Suvorov71 > Semenycch 47 минут назад

      Что молчишь о помойных чиновниках?

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +20777

      ilichkadr > Semenycch 43 минуты назад

      А когда мусора культурой отличались?
      P.S. Автор вопроса походе в тень ушёл...

      1
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      Рейтинг: +1673

      Дубина 52 минуты назад

      Пропаном кислым))))

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      Рейтинг: +36829

      VVM1964 57 минут назад

      Ну если честно - это ПЕРЕБОР, НЕ ОДОБРЯЮ !!! ( ХОТЯ ВСЕ ЗНАЮТ МОЕ ОТНОШЕНИЕ К ЗЕНИТУ ) !!! ((((((((((((

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