Президент «Оренбурга»: «Могли забить «Спартаку» и больше»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал победу над «Спартаком» в 1-м матче 1/4 финала Фонбет Кубка России.

«Эмоции, конечно, положительные. На мой взгляд, хорошая, равная игра, не без доли везения. Большую часть матча мы играли не стартовым составом, мне понравилась та молодежь, которая получила шанс себя проявить. Наверное, могли забить и больше «Спартаку», но и нам в конце повезло», – сказал Еремякин.