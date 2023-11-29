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    Президент «Оренбурга»: «Могли забить «Спартаку» и больше»

    Президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал победу над «Спартаком» в 1-м матче 1/4 финала Фонбет Кубка России.

    «Эмоции, конечно, положительные. На мой взгляд, хорошая, равная игра, не без доли везения. Большую часть матча мы играли не стартовым составом, мне понравилась та молодежь, которая получила шанс себя проявить. Наверное, могли забить и больше «Спартаку», но и нам в конце повезло», – сказал Еремякин.

    • «Оренбург» большую часть матча играл в большинстве.
    • Ответная игра пройдет в марте 2024 года.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 19:34
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3776

      aaaaahhhh 10 минут назад

      а что помешало???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +596

      TIMOTHY 11 минут назад

      Сухой спас от позора Спартак

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +191

      VPERDIV SPARTAK 13 минут назад

      Пожалели скажи ) И так с неделю визжать будут на судью ))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +303

      WILDLING_HRUNDEL 27 минут назад

      Молодцы,опустили спам на землю

      2
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