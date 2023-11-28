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    • Фильм про Яшина завоевал главный приз на фестивале спортивного кино

    Фильм про Яшина завоевал главный приз на фестивале спортивного кино

    Фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» получил главный приз международного фестиваля спортивного кино Paladino d’Oro Sport Film Festival. Он проходил в итальянском Агридженто.

    Фильм также вошел в число номинантов в категориях «лучшая кинематография» и «лучшая режиссерская работа».

    • Премьера фильма в России состоялась в 2019 году.
    • Картина рассказывает о жизни обладателя «Золотого мяча», олимпийского чемпиона 1956 года и обладателя Кубка Европы 1960 года Льва Яшина.
    • Всю карьеру футболист провел в московском «Динамо».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 09:33
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6283

      Дядя Серёжа 51 минуту назад

      После прошедших биографических фильмов о спорте не очень хочется смотреть кино и о Яшине... Может кино и хорошее, но кино, но не хочется...

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      Рейтинг: +8011

      FanatSerj > Дядя Серёжа 13 минут назад

      Фильм 2019 года, доступен бесплатно смотри не хочу. Все кто хотел его уже давно посмотрели. Тут уже даже до итальянцев дошло и они оценили. Тем более сейчас хороших фильмов в принципе мало. Так что это больше похоже на позицию "Назло бабушке отморожу себе уши!", но смотреть не буду )))

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