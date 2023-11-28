Фильм про Яшина завоевал главный приз на фестивале спортивного кино

Фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» получил главный приз международного фестиваля спортивного кино Paladino d’Oro Sport Film Festival. Он проходил в итальянском Агридженто.
Фильм также вошел в число номинантов в категориях «лучшая кинематография» и «лучшая режиссерская работа».
- Премьера фильма в России состоялась в 2019 году.
- Картина рассказывает о жизни обладателя «Золотого мяча», олимпийского чемпиона 1956 года и обладателя Кубка Европы 1960 года Льва Яшина.
- Всю карьеру футболист провел в московском «Динамо».
Источник: «Матч ТВ»