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    • Бабич: «Играть с «Балтикой» было сложнее, чем за сборную Сербии»

    Бабич: «Играть с «Балтикой» было сложнее, чем за сборную Сербии»

    Защитник «Спартака» Срджан Бабич оценил матч 16-го тура РПЛ против «Балтики» (2:0).

    • Встреча в Калининграде прошла в снегопад.
    • Красных мячей не было.
    • «Спартак» в такую погоду играл в белой форме.

    «Не могу сказать, что ранее я никогда не играл в таких условиях, но такое случается редко. Погода играет большую роль в футболе.

    Был ли этот матч сложнее, чем матчи квалификации в Евро? Да, это уже другой вид футбола. Никто не ожидал таких условий перед матчем, что будет так много снега. Было очень тяжело играть», – сказал защитник.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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