Бабич: «Играть с «Балтикой» было сложнее, чем за сборную Сербии»

Защитник «Спартака» Срджан Бабич оценил матч 16-го тура РПЛ против «Балтики» (2:0).
- Встреча в Калининграде прошла в снегопад.
- Красных мячей не было.
- «Спартак» в такую погоду играл в белой форме.
«Не могу сказать, что ранее я никогда не играл в таких условиях, но такое случается редко. Погода играет большую роль в футболе.
Был ли этот матч сложнее, чем матчи квалификации в Евро? Да, это уже другой вид футбола. Никто не ожидал таких условий перед матчем, что будет так много снега. Было очень тяжело играть», – сказал защитник.
Источник: «Спорт-Экспресс»