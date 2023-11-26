Бабич: «Играть с «Балтикой» было сложнее, чем за сборную Сербии»

Защитник «Спартака» Срджан Бабич оценил матч 16-го тура РПЛ против «Балтики» (2:0).

Встреча в Калининграде прошла в снегопад.

Красных мячей не было.

«Спартак» в такую погоду играл в белой форме.

«Не могу сказать, что ранее я никогда не играл в таких условиях, но такое случается редко. Погода играет большую роль в футболе.

Был ли этот матч сложнее, чем матчи квалификации в Евро? Да, это уже другой вид футбола. Никто не ожидал таких условий перед матчем, что будет так много снега. Было очень тяжело играть», – сказал защитник.