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    • В РПЛ объяснили, почему на матче «Балтика» – «Спартак» не было красного мяча

    В РПЛ объяснили, почему на матче «Балтика» – «Спартак» не было красного мяча

    В пресс-службе РПЛ пояснили, почему на матче 16-го тура «Балтика»«Спартак» (0:2) не было красного мяча. Во время игры был снегопад.

    «Клубы РПЛ проголосовали за то, чтобы играть мячами Nike, которые были закуплены по параллельному импорту. Nike не производит красные мячи в свободную продажу и делает их только под заказ футбольных лиг при официальном партнерстве. Текущий мяч имеет контрастную окраску, которая заметнее для участников матча, чем на телевизионной картинке.

    При этом мяч, которыми играют команды РПЛ, должен соответствовать FIFA Quality и зафиксирован в регламенте на весь футбольный сезон», – сообщила лига.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    25.11.2023 23:18
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    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +749

      Нуф-Нуф 21 минуту назад

      Объяснение не выдерживает никакой критики! Я мяча не видел от слова совсем.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1160

      FCSpartakM 30 минут назад

      то есть при выборе мяча у додиков из рпл не хватило ума подумать, что каждый год хотя бы в одной игре чемпионата нужен мяч оранжевого цвета?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8291

      Томик 36 минут назад

      За что платят деньги этим бездарям? Мячи закупить не могут. Линии на VARе до сих пор не заработали. Тьфу.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12678

      BRO_football 38 минут назад

      Вот теперь страдайте все из-за новых глупых правил

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3737

      alefreddy 41 минуту назад

      по телеку его вообще не видно

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +255

      WILDLING_HRUNDEL 55 минут назад

      Это ваша профнепригодность господа! В России надо жить а не в Монте Карло

      4
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