В РПЛ объяснили, почему на матче «Балтика» – «Спартак» не было красного мяча

В пресс-службе РПЛ пояснили, почему на матче 16-го тура «Балтика» – «Спартак» (0:2) не было красного мяча. Во время игры был снегопад.

«Клубы РПЛ проголосовали за то, чтобы играть мячами Nike, которые были закуплены по параллельному импорту. Nike не производит красные мячи в свободную продажу и делает их только под заказ футбольных лиг при официальном партнерстве. Текущий мяч имеет контрастную окраску, которая заметнее для участников матча, чем на телевизионной картинке.

При этом мяч, которыми играют команды РПЛ, должен соответствовать FIFA Quality и зафиксирован в регламенте на весь футбольный сезон», – сообщила лига.