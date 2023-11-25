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  • В РПЛ объяснили, почему на матче «Балтика» – «Спартак» не было красного мяча

В РПЛ объяснили, почему на матче «Балтика» – «Спартак» не было красного мяча

25 ноября 2023, 23:18
10

В пресс-службе РПЛ пояснили, почему на матче 16-го тура «Балтика»«Спартак» (0:2) не было красного мяча. Во время игры был снегопад.

«Клубы РПЛ проголосовали за то, чтобы играть мячами Nike, которые были закуплены по параллельному импорту. Nike не производит красные мячи в свободную продажу и делает их только под заказ футбольных лиг при официальном партнерстве. Текущий мяч имеет контрастную окраску, которая заметнее для участников матча, чем на телевизионной картинке.

При этом мяч, которыми играют команды РПЛ, должен соответствовать FIFA Quality и зафиксирован в регламенте на весь футбольный сезон», – сообщила лига.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Балтика
Комментарии (10)
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alefreddy
1700944920
по телеку его вообще не видно
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BRO_football
1700945126
Вот теперь страдайте все из-за новых глупых правил
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Томик
1700945195
За что платят деньги этим бездарям? Мячи закупить не могут. Линии на VARе до сих пор не заработали. Тьфу.
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FCSpartakM
1700945589
то есть при выборе мяча у додиков из рпл не хватило ума подумать, что каждый год хотя бы в одной игре чемпионата нужен мяч оранжевого цвета?
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Нуф-Нуф
1700946124
Объяснение не выдерживает никакой критики! Я мяча не видел от слова совсем.
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kliker
1700954733
Всё в одну снежную кучу свалили: виноваты клубы, Найк, ФИФА, регламент, телевизионщики, снабженцы, а руководство РПЛ вместе с прес-службой не при чем, они к российскому футболу и его проблемам отношения оказывается не имеют. Уволиться было бы правильнее, чем такое заявлять. Кто ещё у них виноваты в косяках? Наверняка ещё кого-то не перечислили.
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mutabor0992
1700956865
Что они там проблеяли???
Ответить
k611
1700969839
Вообще то в России есть зима и снег, поэтому оранжевый мяч на такой случай должен быть обязательно. А это всё отговорки, не хотят признавать свой провал в организации матча.
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Napaleon Banapart
1700982353
Али Экспресс вам в помощь... Хочешь Найк хочешь Наек хочешь оранжевый хочешь голубой... И в разы дешевле вашего левого импорта. Еше и не факт что ваши мячики не с Али.
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