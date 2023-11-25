Изидор объяснил, почему отпраздновал гол «Сочи» с Тимощуком

Нападающий «Зенита» Вильсон Изидор после гола в ворота «Сочи» (3:0) в 16-м туре РПЛ рассказал о персональной работе с тренером Анатолием Тимощуком.

«Я давно ждал этот мяч. Я упорно тренируюсь и работаю, много времени провожу на поле после тренировок с Анатолием Тимощуком. Мне бы хотелось забивать больше. Рад, что смог отличиться. Все мои партнеры тоже ждали, когда я наконец‑то отличусь. Это дополнительная порция радости после забитого мяча.

Тимощук тепло меня принял и относится ко мне, как к младшему брату. Мы много работаем с ним. Его заслуга в этом голе велика. Именно поэтому я побежал праздновать гол к нему», – сказал Вильсон.