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    • Изидор объяснил, почему отпраздновал гол «Сочи» с Тимощуком

    Изидор объяснил, почему отпраздновал гол «Сочи» с Тимощуком

    Нападающий «Зенита» Вильсон Изидор после гола в ворота «Сочи» (3:0) в 16-м туре РПЛ рассказал о персональной работе с тренером Анатолием Тимощуком.

    «Я давно ждал этот мяч. Я упорно тренируюсь и работаю, много времени провожу на поле после тренировок с Анатолием Тимощуком. Мне бы хотелось забивать больше. Рад, что смог отличиться. Все мои партнеры тоже ждали, когда я наконец‑то отличусь. Это дополнительная порция радости после забитого мяча.

    Тимощук тепло меня принял и относится ко мне, как к младшему брату. Мы много работаем с ним. Его заслуга в этом голе велика. Именно поэтому я побежал праздновать гол к нему», – сказал Вильсон.

    • Изидора признали лучшим в матче.
    • Игрок принадлежит «Локомотиву».
    • Тимощук брал с «Зенитом» Кубок УЕФА.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    25.11.2023 23:00
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