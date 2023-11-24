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    Уткин дал совет Дзагоеву, чем заняться после карьеры

    Видеоблогер Василий Уткин знает, чем стоит заняться после игровой карьеры Алану Дзагоеву.

    «Он будет офигенным комментатором. Причем, сперва отдохнув, стоит начинать именно с комментария, а не с походов в экспертные студии. Там Алан, как воспитанный осетин, будет помалкивать при старших и напитается занудством. Именно комментарий доучит высказываться и, естественно, потом отстаивать свою точку зрения», – написал Уткин.

    • Дзагоев наиболее известен по выступлениям за ЦСКА с 2008 по 2022 год.
    • Также он поиграл за «Рубин» и «ПАС Ламию».
    • За сборную России провел 59 матчей, забил 9 голов и сделал 8 ассистов.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 18:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3621

      momwig_ 52 минуты назад

      Дзагоев. Комментаторов. Саш, может, уже на диету?

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