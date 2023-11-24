Уткин дал совет Дзагоеву, чем заняться после карьеры

Видеоблогер Василий Уткин знает, чем стоит заняться после игровой карьеры Алану Дзагоеву.

«Он будет офигенным комментатором. Причем, сперва отдохнув, стоит начинать именно с комментария, а не с походов в экспертные студии. Там Алан, как воспитанный осетин, будет помалкивать при старших и напитается занудством. Именно комментарий доучит высказываться и, естественно, потом отстаивать свою точку зрения», – написал Уткин.

Дзагоев наиболее известен по выступлениям за ЦСКА с 2008 по 2022 год.

Также он поиграл за «Рубин» и «ПАС Ламию».

За сборную России провел 59 матчей, забил 9 голов и сделал 8 ассистов.

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