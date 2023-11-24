Ашурматов: «Файзуллаев в РПЛ ненадолго – он хочет в Европу»

Защитник «Рубина» Рустам Ашурматов высказался о нападающем ЦСКА Аббосбеке Файзуллаеве.

«Ожидал ли, что Файзуллаев начнeт так играть за ЦСКА? Нет, не думал, что он вообще будет сразу играть в основном составе. Конечно, я его до этого знал, он очень талантливый игрок, но для меня его прорыв получился неожиданным. Даже в Узбекистане все удивляются тому, что он так быстро вышел на такой уровень.

Будут ли другие клубы РПЛ с ещe большим вниманием следить за игроками из Узбекистане? Скауты всех российских клубов уже давно за всеми следят после того, как Эльдор Шомуродов показал свой класс в «Ростове». Уже тогда на многих обращали внимание. «Рубин» год назад взял Умарали Рахмоналиева, которому тогда было 19 лет. Но после Аббоса, думаю, ещe больше скаутов из России будет искать игроков по всей стране.

Сможет ли он так же ярко проявить себя в Европе? Да, не сомневаюсь в этом, но ему ещe рано уезжать. Минимум год надо поиграть в России. Сейчас главное – не торопиться. Если всe бросит и уедет, то ему будет тяжело. Всe равно ему есть куда расти и в чeм прибавлять. А вот потом, думаю, он может построить большую карьеру в Европе.

Я не думаю, что он останется здесь надолго, он хочет играть в Европе, ему только 20 лет. Но в России он сможет сильно подтянуть свой уровень перед поездкой в Европу», – сказал Ашурматов.