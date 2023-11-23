Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    • Главная
    • Новости
    • Хохлов отреагировал на скандальные слова Карпина об отъезде российских футболистов в Европу

    Хохлов отреагировал на скандальные слова Карпина об отъезде российских футболистов в Европу

    Бывший игрок сборной России Дмитрий Хохлов поддержал главного тренера национальной команды Валерия Карпина в вопросе отъезда российских игроков в иностранные чемпионаты.

    «После слов Карпина почему-то всполошились. Он имеет в виду, что если есть хорошее предложение, если есть желание поиграть в сильном европейском чемпионате, то, наверное, это нужно. И в чем тут отсутствие патриотизма? Разве мы переставали быть патриотами, когда уезжали? Нет ничего плохого в том, что игрока приглашают и он получает возможность повысить свой класс, поехав в более конкурентоспособную среду.

    Если тот же [Далер] Кузяев в «Зените» на протяжении пяти лет постоянно выигрывает и хочет бросить себе новый вызов, то почему нет? Может, он чувствует, что закисает», – сказал Хохлов.

    • Карпин ранее высказал мнение, что российским футболистам для развития карьеры необходимо уезжать в сильные европейские чемпионаты.
    • Хохлов в ходе игровой карьеры выступал за пределами России в ПСВ и «Реал Сосьедад».

    Новости по теме
    Чалов: «Уверен, что Кузяев ни разу не жалеет об уходе в «Гавр»
    В «Спартаке» высказались о проведении хоккейного матча на «Открытие Арене» 1
    Стал известен лидер российских клубов по задействованию воспитанников
    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:26
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+