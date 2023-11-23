Хохлов отреагировал на скандальные слова Карпина об отъезде российских футболистов в Европу

Бывший игрок сборной России Дмитрий Хохлов поддержал главного тренера национальной команды Валерия Карпина в вопросе отъезда российских игроков в иностранные чемпионаты.

«После слов Карпина почему-то всполошились. Он имеет в виду, что если есть хорошее предложение, если есть желание поиграть в сильном европейском чемпионате, то, наверное, это нужно. И в чем тут отсутствие патриотизма? Разве мы переставали быть патриотами, когда уезжали? Нет ничего плохого в том, что игрока приглашают и он получает возможность повысить свой класс, поехав в более конкурентоспособную среду.

Если тот же [Далер] Кузяев в «Зените» на протяжении пяти лет постоянно выигрывает и хочет бросить себе новый вызов, то почему нет? Может, он чувствует, что закисает», – сказал Хохлов.