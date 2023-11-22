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    • «Оставил яркий след»: Ловчев прокомментировал уход Дзагоева из футбола

    «Оставил яркий след»: Ловчев прокомментировал уход Дзагоева из футбола

    Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев отреагировал на окончание карьеры Аланом Дзагоевым.

    «Алан завершил карьеру. Он играл в заметной команде, был там заметной личностью. Концовка карьеры была не такой яркой, как думалось, но вспомнить есть о чeм. В конце карьеры было много травм, и Алан играл уже мало.

    Но след он оставил яркий, матчей ярких достаточно много – и на уровне сборной, и на уровне клуба. Много забивал, много отдавал результативных пасов, много трофеев выиграл. Хорошая карьера», – написал Ловчев.

    • Дзагоев наиболее известен по выступлениям за ЦСКА с 2008 по 2022 год.
    • Также он поиграл за «Рубин» и «ПАС Ламию».
    • За сборную России провел 59 матчей, забил 9 голов и сделал 8 ассистов.

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    Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева

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    22.11.2023 22:56
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