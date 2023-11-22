«Оставил яркий след»: Ловчев прокомментировал уход Дзагоева из футбола

Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев отреагировал на окончание карьеры Аланом Дзагоевым.

«Алан завершил карьеру. Он играл в заметной команде, был там заметной личностью. Концовка карьеры была не такой яркой, как думалось, но вспомнить есть о чeм. В конце карьеры было много травм, и Алан играл уже мало.

Но след он оставил яркий, матчей ярких достаточно много – и на уровне сборной, и на уровне клуба. Много забивал, много отдавал результативных пасов, много трофеев выиграл. Хорошая карьера», – написал Ловчев.