Дзагоев объяснил, почему не реализовал талант

Бывший игрок сборной России Алан Дзагоев признался, что нарушал режим по ходу карьеры. Он закончил ее в 33 года.

– Ты дал себе ответ, почему ты так и не сумел свой талант раскрыть? Ты как большой футболист закончил гораздо раньше, чем заслуживал.

– Тут все в совокупности. Не самое профессиональное отношение к своему делу, отсюда травмы, отсюда рецидивы. В первую очередь – это я. Во вторую очередь – не снимаю также ответственности с тех моментов, когда меня выпускали недолеченным. Все в совокупности.

Клубы смотрят, топ-клубы особенно, что у меня в сезоне как минимум одна травма, и это негативно влияет. А дальше уже все. Когда вот ближе уже к 28 было, там уже опять-таки кресты случились.

– Не больно от этого? Мне очень обидно, больно, что ты так рано перестал прогрессировать. Мое мнение со стороны: проблема в том, что тебе все так легко давалось в России, что ты забил, подумал, что все будет легко. Чуть расслабился, ждал предложения из Европы. А потом проблемы с питанием, режимом и так далее.

– Мне кажется, ты все сам сказал, мне тут даже добавить нечего. На самом деле все так и есть.

Все легко получалось, и я думал, что тренажерный зал мне особо не нужен. Я на него вообще забивал. Думал, до тренировок мне не нужно разминаться. Конечно, в какие-то периоды я собирался и делал все это. В какой-то период – раз, опять забил.

У меня не было прям загулов. Я просто мог не очень хорошо следить за сном, тренажерный зал я вообще не воспринимал. Я раньше мог съесть две пиццы в одно рыло и глазом не моргнуть. Ну, не сразу, но съел одну, через 30 минут – еще одну.

Если бы я следил за сном, за питанием тогда, конечно, сложилось бы по-другому, было бы меньше травм. Но до 26 у меня их было не так много.

Мне кажется, того уровня игры, что я показывал, хватало для того, чтобы уехать в Европу.