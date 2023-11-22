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    • Дзагоев назвал момент в карьере, который он хотел бы исправить

    Дзагоев назвал момент в карьере, который он хотел бы исправить

    Экс-игрок сборной России Алан Дзагоев рассказал, что его приглашали в «Челси».

    «Как бы я исправил свою карьеру? Ну, наверное, в тот момент, когда был вариант уйти в «Челси», нужно было уходить. Он был, мне нужно было только сказать «да». Юрий Жирков звонил, говорил, что Роман Аркадьевич Абрамович спрашивает, хочу ли я в «Челси». Условия такие, что я тренируюсь с основой и играю только в кубковых матчах. Я тогда не был готов к этому.

    Я не боялся играть, а боялся бытовухи. Советовался с отцом, с матерью. Говорили, что успею ещe. А потом, когда я уже был готов, после 2012 года, реальных предложений не было – что странно, как по мне. Если сейчас вернуть время назад, то я бы ушeл в «Челси», конечно. 100 процентов.

    Жалею, что не попробовал себя на топ-уровне. Когда сыграл в Лиге чемпионов, а через три-четыре дня играешь в чемпионате России – даже со «Спартаком» и с «Зенитом», – тебе кажется, что все медленно», – сказал Дзагоев.

    • Дзагоев наиболее известен по выступлениям за ЦСКА с 2008 по 2022 год.
    • Также он поиграл за «Рубин» и «ПАС Ламию».
    • За сборную России провел 59 матчей, забил 9 голов и сделал 8 ассистов.

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    Источник: ютуб-канал Nobel

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