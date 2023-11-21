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  • Бузова: «Тарасов дохрена получал в «Локомотиве» – я таких денег никогда не видела»

Бузова: «Тарасов дохрена получал в «Локомотиве» – я таких денег никогда не видела»

21 ноября 2023, 14:25
11

Ольга Бузова рассказала о зарплате Дмитрия Тарасова в «Локомотиве».

«Все путешествия, когда я была в браке, оплачивал мой бывший муж. На тот момент все футболисты очень неплохо зарабатывали.

Были они транжирами? Возможно, но я их всех понимала. Мальчики со двора, кроме мяча и бутс, ничего не видели и не знали. Нормальное желание – ездить на хороший отдых.

Дима, кстати, дохрена получал в «Локомотиве». Я таких денег никогда не видела. Но при этом половина моей небольшой на тот момент зарплаты уходила на подарки мужу.

Я ему говорила: «Дим, давай мне каждый месяц хотя бы по миллиону, по два, по три. Я накоплю нам деньги. А он всe тратил. Хотя я как женщина думала о будущем. Потому что прекрасно понимала, что спорт – недолгосрочная история.

Я знала, что, когда закончится карьера, ему нужно будет создать для себя доход. Не считая заработка с интервью о Бузовой», – заявила певица.

  • Бузова и Тарасов были вместе в 2012-2016 годах.
  • Сейчас Дмитрий курирует медийную команду «Родина Медиа».
  • За «Локомотив» он выступал с 2010 по 2019 год, 1 раз выиграл РПЛ и трижды Кубок России.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Тарасов Дмитрий
Комментарии (11)
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MaxRnD
1700566317
В смысле, вовремя не сообразила, как же на них "наложить лапу" ?
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evgevg13
1700566600
Эта то чучундра куда лезет?
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Plyash
1700567597
Это косвенный ответ на вопрос,почему в России нет футбола,т.к. платят не за титулы и игру,а за хождение пешком по полю.И вся южноамерикания,которая собралась в Питере и других наших городах,это прекрасно знает,опять же,школьное детство у них с нашим не сравнить,им зарабатывать надо,а в гейропе середникам много не платят,кроме конкретных звёзд.Вот Илья Кутепов сколько лет тёр скамейку за два ляма в месяц,года четыре?А теперь умножаем 2 ляма на 48 месяцев...
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111ax
1700568040
а как футболист он был днище
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Красногвардейчик
1700569419
: «Дим, давай мне каждый месяц хотя бы по миллиону, по два, по три ========================= Во тварь...давай ей, а дядя Вася фрезеровщик на заводе, портки и здоровье рвал за 30-40 тыс в месяц
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Красногорск_Фан
1700570855
Зато хрен Галустяна видела. Он после этой встречи чего то лечил
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JTherry
1700574477
"Я таких денег никогда не видела..." ...а ведь могла бы, сама говорила, что в Барсе тренировалась с Месси...)))
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Krics
1700575452
"мальчики со двора..." молвила столбовая дворянка,ихмо.
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dim29
1700576775
Зачем личное выносить на суд общественности.сколько людей-столько и мнений.
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avera
1700587448
А что она и правда певица?
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