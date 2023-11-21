Бузова: «Тарасов дохрена получал в «Локомотиве» – я таких денег никогда не видела»

Ольга Бузова рассказала о зарплате Дмитрия Тарасова в «Локомотиве».

«Все путешествия, когда я была в браке, оплачивал мой бывший муж. На тот момент все футболисты очень неплохо зарабатывали.

Были они транжирами? Возможно, но я их всех понимала. Мальчики со двора, кроме мяча и бутс, ничего не видели и не знали. Нормальное желание – ездить на хороший отдых.

Дима, кстати, дохрена получал в «Локомотиве». Я таких денег никогда не видела. Но при этом половина моей небольшой на тот момент зарплаты уходила на подарки мужу.

Я ему говорила: «Дим, давай мне каждый месяц хотя бы по миллиону, по два, по три. Я накоплю нам деньги. А он всe тратил. Хотя я как женщина думала о будущем. Потому что прекрасно понимала, что спорт – недолгосрочная история.

Я знала, что, когда закончится карьера, ему нужно будет создать для себя доход. Не считая заработка с интервью о Бузовой», – заявила певица.

Бузова и Тарасов были вместе в 2012-2016 годах.

Сейчас Дмитрий курирует медийную команду «Родина Медиа».

За «Локомотив» он выступал с 2010 по 2019 год, 1 раз выиграл РПЛ и трижды Кубок России.

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