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    • Бузова: «Тарасов дохрена получал в «Локомотиве» – я таких денег никогда не видела»

    Бузова: «Тарасов дохрена получал в «Локомотиве» – я таких денег никогда не видела»

    Ольга Бузова рассказала о зарплате Дмитрия Тарасова в «Локомотиве».

    «Все путешествия, когда я была в браке, оплачивал мой бывший муж. На тот момент все футболисты очень неплохо зарабатывали.

    Были они транжирами? Возможно, но я их всех понимала. Мальчики со двора, кроме мяча и бутс, ничего не видели и не знали. Нормальное желание – ездить на хороший отдых.

    Дима, кстати, дохрена получал в «Локомотиве». Я таких денег никогда не видела. Но при этом половина моей небольшой на тот момент зарплаты уходила на подарки мужу.

    Я ему говорила: «Дим, давай мне каждый месяц хотя бы по миллиону, по два, по три. Я накоплю нам деньги. А он всe тратил. Хотя я как женщина думала о будущем. Потому что прекрасно понимала, что спорт – недолгосрочная история.

    Я знала, что, когда закончится карьера, ему нужно будет создать для себя доход. Не считая заработка с интервью о Бузовой», – заявила певица.

    • Бузова и Тарасов были вместе в 2012-2016 годах.
    • Сейчас Дмитрий курирует медийную команду «Родина Медиа».
    • За «Локомотив» он выступал с 2010 по 2019 год, 1 раз выиграл РПЛ и трижды Кубок России.

    Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии12
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    • ...
      Рейтинг: +789

      dim29 1 час назад

      Зачем личное выносить на суд общественности.сколько людей-столько и мнений.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1420

      Krics 2 часа назад

      "мальчики со двора..." молвила столбовая дворянка,ихмо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31948

      JTherry 2 часа назад

      "Я таких денег никогда не видела..."
      ...а ведь могла бы, сама говорила, что в Барсе тренировалась с Месси...)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7353

      Красногорск_Фан 3 часа назад

      Зато хрен Галустяна видела. Он после этой встречи чего то лечил

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2641

      Красногвардейчик 3 часа назад

      Не люблю Губерниева, но по отношению к этому существу, он прав

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2641

      Красногвардейчик 3 часа назад

      : «Дим, давай мне каждый месяц хотя бы по миллиону, по два, по три
      =========================
      Во тварь...давай ей, а дядя Вася фрезеровщик на заводе, портки и здоровье рвал за 30-40 тыс в месяц

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17515

      Алексей З > Красногвардейчик 3 часа назад

      Неадекват , почему она тварь ?
      Дяде Васе она зарплату начисляет ?
      Сколько же вас здесь е..нутых , офигеть !!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2137

      Айболид > Алексей З 1 час назад

      Давай поистери . Да погромчее !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +756

      111ax 4 часа назад

      а как футболист он был днище

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +15065

      playsh 4 часа назад

      Это косвенный ответ на вопрос,почему в России нет футбола,т.к. платят не за титулы и игру,а за хождение пешком по полю.И вся южноамерикания,которая собралась в Питере и других наших городах,это прекрасно знает,опять же,школьное детство у них с нашим не сравнить,им зарабатывать надо,а в гейропе середникам много не платят,кроме конкретных звёзд.Вот Илья Кутепов сколько лет тёр скамейку за два ляма в месяц,года четыре?А теперь умножаем 2 ляма на 48 месяцев...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2674

      evgevg13 4 часа назад

      Эта то чучундра куда лезет?

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57805

      MaxRnD 4 часа назад

      В смысле, вовремя не сообразила, как же на них "наложить лапу" ?

      3
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