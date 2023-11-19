Испанский тренер ответил, знают ли в стране Захаряна

Бывший главный тренер «Спартака» Рауль Рианчо рассказал, знают ли полузащитника «Сосьедада» Арсена Захаряна в Испании.

«Говорят ли о Захаряне в Испании? Здесь о нем знают, публика в курсе, что в лиге есть такой футболист. Тем более что у «Реала Сосьедад» очень много болельщиков, они преданные, страстные фанаты своей команды.

В дальнейшем все зависит от того, как Захарян будет играть. Арсен – способный футболист, он талантлив, способен развиваться. Сейчас Захарян проходит адаптацию, вливается в команду. Уверен, в «Сосьедаде» Арсен станет игроком совершенно другого уровня. Если будет усердно работать, то обязательно станет очень востребованным футболистом», – сказал Рианчо.