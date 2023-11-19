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    Испанский тренер ответил, знают ли в стране Захаряна

    Бывший главный тренер «Спартака» Рауль Рианчо рассказал, знают ли полузащитника «Сосьедада» Арсена Захаряна в Испании.

    «Говорят ли о Захаряне в Испании? Здесь о нем знают, публика в курсе, что в лиге есть такой футболист. Тем более что у «Реала Сосьедад» очень много болельщиков, они преданные, страстные фанаты своей команды.

    В дальнейшем все зависит от того, как Захарян будет играть. Арсен – способный футболист, он талантлив, способен развиваться. Сейчас Захарян проходит адаптацию, вливается в команду. Уверен, в «Сосьедаде» Арсен станет игроком совершенно другого уровня. Если будет усердно работать, то обязательно станет очень востребованным футболистом», – сказал Рианчо.

    • Захарян перешел в «Сосьедад» летом 2023 года.
    • Он провел за испанскую команду 10 матчей, не отметившись результативными действиями.

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    Источник: «РБ Спорт»

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