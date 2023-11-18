Чалов высказался о возможном отъезде из России

Форвард ЦСКА Федор Чалов рассказал, мог ли он уехать из России в Европу в последнее время.

Нападающий в 2022 году играл за «Базель».

– Была ли возможность у вас уехать за границу?

– Я пока об этом ничего не знаю. Надо разговаривать об этом с клубом.

– Как отреагировали на то, что сборную U-17 УЕФА пообещал вернуть на международную арену?

– Хотелось бы, чтобы молодые ребята играли в футбол на больших турнирах. Шаг ли это к возвращению? Сложный вопрос. Все ребята соскучились по большим турнирам.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?