Чалов высказался о возможном отъезде из России

Ну что ??? - еще один ??? ... Думаю, надо это обсудить и осудить на заседании Госдумы !!!
Форвард ЦСКА Федор Чалов рассказал, мог ли он уехать из России в Европу в последнее время.
Нападающий в 2022 году играл за «Базель».
– Была ли возможность у вас уехать за границу?
– Я пока об этом ничего не знаю. Надо разговаривать об этом с клубом.
– Как отреагировали на то, что сборную U-17 УЕФА пообещал вернуть на международную арену?
– Хотелось бы, чтобы молодые ребята играли в футбол на больших турнирах. Шаг ли это к возвращению? Сложный вопрос. Все ребята соскучились по большим турнирам.
Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?