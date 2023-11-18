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    Чалов высказался о возможном отъезде из России

    Форвард ЦСКА Федор Чалов рассказал, мог ли он уехать из России в Европу в последнее время.

    Нападающий в 2022 году играл за «Базель».

    – Была ли возможность у вас уехать за границу?

    – Я пока об этом ничего не знаю. Надо разговаривать об этом с клубом.

    – Как отреагировали на то, что сборную U-17 УЕФА пообещал вернуть на международную арену?

    – Хотелось бы, чтобы молодые ребята играли в футбол на больших турнирах. Шаг ли это к возвращению? Сложный вопрос. Все ребята соскучились по большим турнирам.

    Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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    Источник: Sport24

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    18.11.2023 21:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +36607

      VVM1964 17 часов назад

      Ну что ??? - еще один ??? ... Думаю, надо это обсудить и осудить на заседании Госдумы !!!

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      Рейтинг: +3265

      АЛЕКС 58 18 часов назад

      Федя! Не уезжай! Кто пенали будет бить?

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