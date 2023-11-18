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    • В РФС сообщили, сколько зрителей ожидается на матче Россия – Куба

    В РФС сообщили, сколько зрителей ожидается на матче Россия – Куба

    На товарищеской встрече между сборными России и Кубы ожидается аншлаг.

    «На данный момент на матч сборной России с командой Кубы продано 36 тысяч билетов. В РФС ожидают полную заполняемость стадиона на эту игру. Вместимость стадиона на этом матче составит 40 тысяч зрителей», – сообщили в службе коммуникаций РФС.

    • Россия примет Кубу на «Волгоград-Арене».
    • Матч пройдет в понедельник, 20 ноября, в 19:30 мск.
    • Игру обслужит белорусский судья.

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    Источник: ТАСС

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11875

      alex1951 1 час назад

      Зависит сколько знаметитого ,,Кубинскага Рома,, привезли дети Фед
      ьки Кастрата ,дабы угостить русских братьевв))))

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