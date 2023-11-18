Зависит сколько знаметитого ,,Кубинскага Рома,, привезли дети Фед
ьки Кастрата ,дабы угостить русских братьевв))))
На товарищеской встрече между сборными России и Кубы ожидается аншлаг.
«На данный момент на матч сборной России с командой Кубы продано 36 тысяч билетов. В РФС ожидают полную заполняемость стадиона на эту игру. Вместимость стадиона на этом матче составит 40 тысяч зрителей», – сообщили в службе коммуникаций РФС.
- Россия примет Кубу на «Волгоград-Арене».
- Матч пройдет в понедельник, 20 ноября, в 19:30 мск.
- Игру обслужит белорусский судья.