В РФС сообщили, сколько зрителей ожидается на матче Россия – Куба

На товарищеской встрече между сборными России и Кубы ожидается аншлаг.

«На данный момент на матч сборной России с командой Кубы продано 36 тысяч билетов. В РФС ожидают полную заполняемость стадиона на эту игру. Вместимость стадиона на этом матче составит 40 тысяч зрителей», – сообщили в службе коммуникаций РФС.