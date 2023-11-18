Мостовой назвал условие для просмотра матча Россия – Куба

Корона так и сияет...
Александр Мостовой ответил, будет ли он смотреть товарищескую встречу между сборными России и Кубы.
«Я не знаю, буду ли смотреть эту игру. Если будет нечего делать, то, конечно, гляну. А так даже пока желания нет.
Сборная Кубы? Кто там играет вообще, понятия не имею, что это за сборная», – сказал Мостовой.
- Россия примет Кубу на «Волгоград-Арене».
- Матч пройдет в понедельник, 20 ноября, в 19:30 мск.
- Игру обслужит белорусский судья.
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