Мостовой назвал условие для просмотра матча Россия – Куба

Александр Мостовой ответил, будет ли он смотреть товарищескую встречу между сборными России и Кубы.

«Я не знаю, буду ли смотреть эту игру. Если будет нечего делать, то, конечно, гляну. А так даже пока желания нет.

Сборная Кубы? Кто там играет вообще, понятия не имею, что это за сборная», – сказал Мостовой.