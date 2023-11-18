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    Мостовой назвал условие для просмотра матча Россия – Куба

    Александр Мостовой ответил, будет ли он смотреть товарищескую встречу между сборными России и Кубы.

    «Я не знаю, буду ли смотреть эту игру. Если будет нечего делать, то, конечно, гляну. А так даже пока желания нет.

    Сборная Кубы? Кто там играет вообще, понятия не имею, что это за сборная», – сказал Мостовой.

    • Россия примет Кубу на «Волгоград-Арене».
    • Матч пройдет в понедельник, 20 ноября, в 19:30 мск.
    • Игру обслужит белорусский судья.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1009

      The only one 4 часа назад

      Корона так и сияет...

      1
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      ...
      Рейтинг: +6368

      Эном айс > The only one 4 часа назад

      А скипетр повис..

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6368

      Эном айс 4 часа назад

      "Не знать" и "понятия не иметь" -ерунда.
      Главное , чтобы диплом был ., и в футбол играл.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7182

      Давид59 4 часа назад

      Что думает, то и сказал. Это не Губерниев. Следующая игра, наверное, с Эритреей. Ждём с нетерпением!

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      Рейтинг: +3099

      ScarlettOgusania > Давид59 4 часа назад

      сборную Эритреи диктатор не выпускает из страны, поэтому вряд ли этот матч состоится, да и с Кубой совсем не интересно смотреть - наколотят 5-6 банок и дело с концом)

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      Рейтинг: +12204

      ivany4 5 часов назад

      И это рассуждения претендента на высокую тренерскую должность??! Куда российский футбол укатится с такими специалистами?!!))

      4
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