Сборную Кубы встретили в Волгограде девушки в советской военной форме

Я ..уею, Цирк уехал ,а клоуны остались))))
.....А хуанито и ******* подумали:Все пипец приплыли .....выиграем ,Сибирь обеспеча и хлеба на дорожку))))
А что б не так грустно было ,нагнали девок .вместо ,,Вагнера,,
Сборная Кубы прилетела в Россию для проведения товарищеского матча.
В аэропорту Волгограда кубинских футболистов и тренеров встретили девушки в советской военной форме с хлебом-солью.
- Россия примет Кубу на «Волгоград-Арене».
- Матч пройдет в понедельник, 20 ноября, в 19:30 мск.
- Игру обслужит белорусский судья.