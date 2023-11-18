Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    • Главная
    • Новости
    • Сборную Кубы встретили в Волгограде девушки в советской военной форме

    Сборную Кубы встретили в Волгограде девушки в советской военной форме

    Сборная Кубы прилетела в Россию для проведения товарищеского матча.

    В аэропорту Волгограда кубинских футболистов и тренеров встретили девушки в советской военной форме с хлебом-солью.

    • Россия примет Кубу на «Волгоград-Арене».
    • Матч пройдет в понедельник, 20 ноября, в 19:30 мск.
    • Игру обслужит белорусский судья.

    Новости по теме
    Тренер сборной Кубы высказался о матче с Россией
    В РФС сообщили, сколько зрителей ожидается на матче Россия – Куба 1
    Петржела двумя словами охарактеризовал сборную Кубы перед матчем с Россией 3
    Источник: телеграм-канал сборной России

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:20
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11875

      alex1951 4 часа назад

      Я ..уею, Цирк уехал ,а клоуны остались))))
      .....А хуанито и ******* подумали:Все пипец приплыли .....выиграем ,Сибирь обеспеча и хлеба на дорожку))))
      А что б не так грустно было ,нагнали девок .вместо ,,Вагнера,,

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7182

      Давид59 5 часов назад

      В военной форме? Не лучшая идея. Это же праздник! Уж для футбола могли бы отвлечь народ от действительности.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3800

      FRZZ > Давид59 1 час назад

      Раша без военной формы не как не может.

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+