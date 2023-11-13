Черчесов сравнил ситуации в «Зените» и «Ференцвароше»

Бывший главный тренер сборной России и «Ференцвароша» Станислав Черчесов сказал, что в «Зените» в начале сезона сложилась та же ситуация, что и в период его работы в венгерском клубе, когда состав значительно поменялся.
«Когда ты практикующий тренер, в другой стране работал, «Зенит» – это «Ференцварош» условный. У нас перед сезоном 8 новых игроков, тоже многие ушли, сразу ты выступаешь в Лиге чемпионов. Не бывает, что сразу все работает. Здесь то же самое. Вендел приехал позже, Кузяев ушел, Малком ушел, [Страхиня] Эракович только пришел, другой защитник травмирован. Потихонечку нащупали, заменки нашли, поправили. Систему поменяли на матч со «Спартаком». Я не адвокат и не судья, но и в таких больших клубах бывает так», – сказал Черчесов.
- «Зенит» занимает второе место в РПЛ после первого круга, на два очка отставая от лидирующего «Краснодара».
- В летнее трансферное окно из «Зенита» ушли полузащитник Далер Кузяев и нападающий Малком.
- Черчесов возглавлял «Ференцварош» с декабря 2021 года по июль 2023 года, за это время венгерский клуб дважды стал чемпионом Венгрии и один раз – обладателем Кубка страны.
Источник: «Матч ТВ»