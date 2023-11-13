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    Черчесов сравнил ситуации в «Зените» и «Ференцвароше»

    Бывший главный тренер сборной России и «Ференцвароша» Станислав Черчесов сказал, что в «Зените» в начале сезона сложилась та же ситуация, что и в период его работы в венгерском клубе, когда состав значительно поменялся.

    «Когда ты практикующий тренер, в другой стране работал, «Зенит» – это «Ференцварош» условный. У нас перед сезоном 8 новых игроков, тоже многие ушли, сразу ты выступаешь в Лиге чемпионов. Не бывает, что сразу все работает. Здесь то же самое. Вендел приехал позже, Кузяев ушел, Малком ушел, [Страхиня] Эракович только пришел, другой защитник травмирован. Потихонечку нащупали, заменки нашли, поправили. Систему поменяли на матч со «Спартаком». Я не адвокат и не судья, но и в таких больших клубах бывает так», – сказал Черчесов.

    • «Зенит» занимает второе место в РПЛ после первого круга, на два очка отставая от лидирующего «Краснодара».
    • В летнее трансферное окно из «Зенита» ушли полузащитник Далер Кузяев и нападающий Малком.
    • Черчесов возглавлял «Ференцварош» с декабря 2021 года по июль 2023 года, за это время венгерский клуб дважды стал чемпионом Венгрии и один раз – обладателем Кубка страны.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    13.11.2023 07:56
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +19595

      paracetamol 13 ноября, 09:17

      Черчес такой же дубак, как и Семак!

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      ...
      Рейтинг: +6739

      fakeid > paracetamol 13 ноября, 10:23

      и такой же даун, как ты.

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