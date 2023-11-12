Очень странный состав - Чернов ??? Где Бабич ??? Опять без ЦН ??? Рябук ??? А кто второй фланговый защитник ???
Будем посмотреть - но если "не сработает", то Абаскаля СОЖРУТ !!!
«Спартак» и «Ростов» объявили стартовые составы на матч 15 тура РПЛ, начало встречи запланировано на 19:30 по мск.
Стартовые составы на матч:
«Спартак»: Максименко, Медина, Дуарте, Чернов, Литвинов, Рябчук, Пруцев, Зобнин, Игнатов, Зиньковский, Промес.
Главный тренер: Гильермо Абаскаль
«Ростов»: Песьяков, Вахания, Мелехин, Осипенко, Лангович, Мохеби, Глебов, Байрамян, Уткин, Щетинин, Голенков.
Главный тренер: Валерий Карпин