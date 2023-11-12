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    • Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Ростов»: 15-й тур РПЛ

    Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Ростов»: 15-й тур РПЛ

    «Спартак» и «Ростов» объявили стартовые составы на матч 15 тура РПЛ, начало встречи запланировано на 19:30 по мск.

    Стартовые составы на матч:

    «Спартак»: Максименко, Медина, Дуарте, Чернов, Литвинов, Рябчук, Пруцев, Зобнин, Игнатов, Зиньковский, Промес.

    Главный тренер: Гильермо Абаскаль

    «Ростов»: Песьяков, Вахания, Мелехин, Осипенко, Лангович, Мохеби, Глебов, Байрамян, Уткин, Щетинин, Голенков.

    Главный тренер: Валерий Карпин

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    Источник: «Бомбардир»

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    12.11.2023 18:18
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +36568

      VVM1964 12 ноября, 19:29

      Очень странный состав - Чернов ??? Где Бабич ??? Опять без ЦН ??? Рябук ??? А кто второй фланговый защитник ???
      Будем посмотреть - но если "не сработает", то Абаскаля СОЖРУТ !!!

      0
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      Рейтинг: +94

      OtVinta 12 ноября, 19:06

      Я не понимаю, нафига ставить Игнатова. Вообще футболист ни о чем!

      1
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      Рейтинг: +6608

      Питерский князь 12 ноября, 18:56

      Ростов, Питер за вас.

      1
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      Рейтинг: +2895

      Suvorov71 > Питерский князь 12 ноября, 19:08

      вот и помойные подтянулись, вонь на ветке

      4
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      Рейтинг: +27778

      slavutiq70 > Питерский князь 12 ноября, 19:09

      Да Ростову в падло таких за вас ...

      2
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      Рейтинг: +36568

      VVM1964 > Питерский князь 12 ноября, 19:31

      Питер не путай с такими Пи*ерами как ты !!! (((

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      Рейтинг: +6608

      Питерский князь > Suvorov71 12 ноября, 19:59

      Посмотри ниже, 2 питараса за питарасом подписались.
      :)))

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      Рейтинг: +334

      Боров мясной 12 ноября, 18:55

      Во втором выйдет Соболь и упадет на пенальти!

      1
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      Рейтинг: +976

      timon2401 12 ноября, 18:38

      опять без нападающего((( а у Бабича травма или очередной за.еп у рыжего??

      2
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      Рейтинг: +4811

      Иван Петров 1986 12 ноября, 18:30

      Дурь продолжается - снова Соболев на скамейке.

      1
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