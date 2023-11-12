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    «Тюмень» потроллила Евсеева после разгрома его «Кубани»

    «Тюмень» в 18-м туре Первой лиги крупно победила дома «Кубань» (3:0).

    Пресс-служба тюменцев сразу отреагировала троллингом в адрес главного тренера краснодарцев Вадима Евсеева. Она показала его сидящим на стуле. Это отсылка к регулярным прыжкам Евсеева на стол после побед.

    • «Тюмень» лидирует в Первой лиге.
    • Команды не было в высшем дивизионе с прошлого века.
    • «Кубань» идет в зоне вылета.

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    Источник: «Бомбардир»

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    12.11.2023 18:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -68

      diamondfan 15 ноября, 00:21

      Евсеев как был Дол......**! всегда так и остался!

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