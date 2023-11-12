«Тюмень» потроллила Евсеева после разгрома его «Кубани»

Евсеев как был Дол......**! всегда так и остался!
«Тюмень» в 18-м туре Первой лиги крупно победила дома «Кубань» (3:0).
Пресс-служба тюменцев сразу отреагировала троллингом в адрес главного тренера краснодарцев Вадима Евсеева. Она показала его сидящим на стуле. Это отсылка к регулярным прыжкам Евсеева на стол после побед.
- «Тюмень» лидирует в Первой лиге.
- Команды не было в высшем дивизионе с прошлого века.
- «Кубань» идет в зоне вылета.
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