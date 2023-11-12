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    Кержаков заявил, что «Краснодар» боялся «Зенит»

    Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков оценил матч 15-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:1).

    «Краснодар» больше играл не на победу, а на то, чтобы не проиграть – мне так со стороны показалось. Потому что предыдущие игры, которые мы просматривали, они как «Ливерпуль» или «Сити» неслись, сминали соперника, бежали.

    Сейчас, мне кажется, немножко побаивались нас, от обороны больше играли, чем обычно», – считает голкипер.

    • «Зенит» пропустил первым.
    • «Краснодар» лидирует в таблице, «Зенит» отстает на 2 очка.
    • «Зенит» выиграл 5 последних сезонов РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал «Зенита»

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    12.11.2023 12:22
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    Комментарии14
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    • ...
      Рейтинг: -55

      Скай 12 ноября, 15:57

      Краснодар играл в свою игру, какал он на бедно-голубых, а не боялся.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2023

      Айболид > Скай 12 ноября, 18:59

      "Засрач80" давай тухни .

      0
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      ...
      Рейтинг: -55

      Скай > Айболид 12 ноября, 19:30

      Ротболит, давай лечись. Ха ха

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1141

      FCSpartakM 12 ноября, 14:53

      "Потому что предыдущие игры, которые мы просматривали, они как «Ливерпуль» или «Сити» неслись, сминали соперника, бежали."
      Нигде они так не играли с топ командами, разве дома если отчасти

      0
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      Рейтинг: +5427

      ПалкоВводецъ (returned) 12 ноября, 14:33

      Второй тайм показал, что быки играли с испугом. Гыгыгы

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2062

      rac531 12 ноября, 13:40

      Боялись, боялись, Мишутка)
      Правда, и бразильские симулянты безумством храбрых не отличались)
      Во всяком случае, моментов у ворот Краснодара создали не больше чем соперник)

      0
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      Рейтинг: +180

      WILDLING_HRUNDEL 12 ноября, 13:37

      Было видно что коленки дрожали ,потому и мазали по воротам быки! В концовке лидер отбивался как середнячок от чемпиона! Краснодар понравился ,но до чемпиона не дорос

      1
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      Рейтинг: +2614

      Красногвардейчик 12 ноября, 13:08

      А как Кержаков хотел, чтоб против сборной Бразилии шашки наголо?))) юморист, Краснодар всё правильно делал, и как показывает практика, этого ,,гигимона,, бояться не стоит любой команде, главное дисциплина и взаимовыручка....по ходу чемпионата уже видно, что бразилам зенита эта фиеста липовая, уже самим надоела

      2
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      Рейтинг: +8031

      Semenycch 12 ноября, 12:40

      Побаиваться чемпиона это нормально.

      5
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      Рейтинг: +17486

      Алексей З 12 ноября, 12:39

      А кто с Зенитом играет как с Сочи или НН ( не в обиду ) ???
      Краснодар играл ПРАВИЛЬНО, а со стороны называйте как хотите.
      Миша , а что Зенит создал до 70 минуты?
      Удар Сергеева на 45+ и всё.
      Почему не летели рвать лидера , что "очко не железное" или вы только храбрость других мастера оценивать ?

      4
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      Рейтинг: +2023

      Айболид > Алексей З 12 ноября, 15:11

      Сколько у Краснодара ударов в СТОРОНУ ворот за 1-й тайм ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17486

      Алексей З > Айболид 12 ноября, 18:56

      Животное , а сколько Зенит ударил в сторону ворот в 1 тайме ?
      Тут о храбрости разговор, смотрите на свой клуб.

      0
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      Рейтинг: +2023

      Айболид > Алексей З 12 ноября, 18:58

      животные тебе в рот писяют .

      0
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      Рейтинг: +1902

      Кронштадт65 > Алексей З 12 ноября, 22:02

      бил не мало, токма все от "бортов автобуса" отлетало. керж правильно сказал у бычков была задача не проиграть, а там как получится.

      2
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