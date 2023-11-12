Кержаков заявил, что «Краснодар» боялся «Зенит»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков оценил матч 15-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:1).

«Краснодар» больше играл не на победу, а на то, чтобы не проиграть – мне так со стороны показалось. Потому что предыдущие игры, которые мы просматривали, они как «Ливерпуль» или «Сити» неслись, сминали соперника, бежали.

Сейчас, мне кажется, немножко побаивались нас, от обороны больше играли, чем обычно», – считает голкипер.