Кержаков ответил, у кого больше шансов на титул – у «Спартака» или ЦСКА

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков высказался о конкурентах команды в борьбе за золото РПЛ.
– Как думаете, кто-то кроме вас с «Краснодаром» сможет еще на золото претендовать?
– Кто за нами идет?
– ЦСКА и «Крылья Советов».
– ЦСКА более реально, чем «Крылья».
– А в «Спартак», «Динамо» верите?
– Никогда не стоит списывать со счетов эти команды. Но думаю, что ЦСКА более реальный из претендентов на золото.
- «Зенит» отстает от 1-го места на 2 очка.
- ЦСКА занимает 4-ю строчку.
- Отставание «Спартака» от 1-го места – 11 очков.
Источник: «Спорт день за днем»