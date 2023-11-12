Кержаков ответил, у кого больше шансов на титул – у «Спартака» или ЦСКА

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков высказался о конкурентах команды в борьбе за золото РПЛ.

– Как думаете, кто-то кроме вас с «Краснодаром» сможет еще на золото претендовать?

– Кто за нами идет?

– ЦСКА и «Крылья Советов».

– ЦСКА более реально, чем «Крылья».

– А в «Спартак», «Динамо» верите?

– Никогда не стоит списывать со счетов эти команды. Но думаю, что ЦСКА более реальный из претендентов на золото.