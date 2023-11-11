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    • «Ювентус» – «Кальяри»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 ноября 2023

    «Ювентус» – «Кальяри»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 ноября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Ювентус» и «Кальяри», 12 тур Серия А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 ноября 2023, в 20:00 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Ювентус»: Щенсный, Бремер, Гатти, Ругани, Локателли, Костич, Маккенни, Миретти, Камбьязо, Кьеза, Кин.

    Главный тренер: Массимилиано Аллегри

    «Кальяри»: Скуффет, Гольданига, Доссена, Ауджелло, Дзаппа, Виола, Прати, Янкто, Макумбу, Петанья, Лувумбу.

    Главный тренер: Клаудио Раньери

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Ювентус» – «Кальяри»

    Источник: Спортбокс

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    11.11.2023 17:17
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