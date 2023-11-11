Смотреть прямую трансляцию матча «Ювентус» и «Кальяри», 12 тур Серия А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 ноября 2023, в 20:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Ювентус»: Щенсный, Бремер, Гатти, Ругани, Локателли, Костич, Маккенни, Миретти, Камбьязо, Кьеза, Кин.

Главный тренер: Массимилиано Аллегри

«Кальяри»: Скуффет, Гольданига, Доссена, Ауджелло, Дзаппа, Виола, Прати, Янкто, Макумбу, Петанья, Лувумбу.

Главный тренер: Клаудио Раньери

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Ювентус» – «Кальяри»