Смотреть прямую трансляцию матча «Ювентус» и «Кальяри», 12 тур Серия А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 ноября 2023, в 20:00 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Ювентус»: Щенсный, Бремер, Гатти, Ругани, Локателли, Костич, Маккенни, Миретти, Камбьязо, Кьеза, Кин.
Главный тренер: Массимилиано Аллегри
«Кальяри»: Скуффет, Гольданига, Доссена, Ауджелло, Дзаппа, Виола, Прати, Янкто, Макумбу, Петанья, Лувумбу.
Главный тренер: Клаудио Раньери
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Ювентус» – «Кальяри»
- Игру покажет телеканал «Футбол 1».
- Игру будет транслировать «Фонбет».
Источник: Спортбокс