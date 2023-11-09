Погребняк назвал условие начала тренерской карьеры: «Если только «Чисто Питер» заплатит»

Бывший форвард сборной России и «Зенита» Павел Погребняк назвал условия, при которых пойдет учиться на тренера.

«Завершил ли я профессиональную карьеру? Логично, что завершил, исходя из возраста.

Почему не пошел учиться на тренера? Считаю, что тренер из меня никудышный.

Жалко ли денег за обучение? Есть такой момент. Если только «Чисто Питер» заплатит. Поговорим об этом.

«Сатурн», возможно, будет искать тренера. Обращаюсь к Роману Николаевичу [Широкову] – возможно, он рассмотрит мою кандидатуру и это подвигнет меня пойти учиться.

Мне нужен толчок, чтобы появилось вдохновение. Как у Александра Мостового, который не хотел быть тренером, а сейчас пошел учиться, пожертвовав 500 тысяч на учебу, и ему нравится.

Хотел бы поработать менеджером? У меня нет конкретной задачи. Дайте отдохнуть от спорта», – сказал Погребняк.