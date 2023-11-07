«Че, неинтересно?! А че вы все снимаете?»: Евсеев – журналистам после матча «Кубани»

Главный тренер «Кубани» Вадим Евсеев после матча с «Ленинградцем» (1:0) в 17-м туре Первой лиги провел необычную пресс-конференцию

Наставник краснодарцев отказался комментировать прошедшую игру. А затем, увидев отсутствие вопросов от журналистов, заявил: «Че, неинтересно?! А че вы все снимаете? Вопросы будут?!»