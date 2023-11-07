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  • «Че, неинтересно?! А че вы все снимаете?»: Евсеев – журналистам после матча «Кубани»

«Че, неинтересно?! А че вы все снимаете?»: Евсеев – журналистам после матча «Кубани»

7 ноября 2023, 15:04
2

Главный тренер «Кубани» Вадим Евсеев после матча с «Ленинградцем» (1:0) в 17-м туре Первой лиги провел необычную пресс-конференцию

Наставник краснодарцев отказался комментировать прошедшую игру. А затем, увидев отсутствие вопросов от журналистов, заявил: «Че, неинтересно?! А че вы все снимаете? Вопросы будут?!»

  • После 17 туров «Кубань» занимает 16-е место в Первой лиге, с 16 очками в активе.
  • От 15-й строчки, которая позволяет сохранить прописку в лиге, команду отделяет два очка.

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Источник: Телеграм-канал Первой лиги
Россия. Первая лига Кубань Евсеев Вадим
Комментарии (2)
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acor94
1699361515
У вас же на сайте указано, что вылетает 3 команды. Значит спасительное место - 15ое.
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Цугундeр
1699366021
А что интересного может быть журналистам , если в ответ они с нетерпением ждут только одного ответа. *** вам! Сам создал себе эпоху имени себя.
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