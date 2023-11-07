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    • «Че, неинтересно?! А че вы все снимаете?»: Евсеев – журналистам после матча «Кубани»

    «Че, неинтересно?! А че вы все снимаете?»: Евсеев – журналистам после матча «Кубани»

    Главный тренер «Кубани» Вадим Евсеев после матча с «Ленинградцем» (1:0) в 17-м туре Первой лиги провел необычную пресс-конференцию

    Наставник краснодарцев отказался комментировать прошедшую игру. А затем, увидев отсутствие вопросов от журналистов, заявил: «Че, неинтересно?! А че вы все снимаете? Вопросы будут?!»

    • После 17 туров «Кубань» занимает 16-е место в Первой лиге, с 16 очками в активе.
    • От 15-й строчки, которая позволяет сохранить прописку в лиге, команду отделяет два очка.

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    Источник: Телеграм-канал Первой лиги

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    07.11.2023 15:04
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +639

      Цугундeр 7 ноября, 17:07

      А что интересного может быть журналистам , если в ответ они с нетерпением ждут только одного ответа. *** вам! Сам создал себе эпоху имени себя.

      3
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      Рейтинг: +4067

      acor94 7 ноября, 15:51

      У вас же на сайте указано, что вылетает 3 команды. Значит спасительное место - 15ое.

      0
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      Рейтинг: +17247

      Алексей З 7 ноября, 15:34

      ИМ надо "жаренного", а о футболе и не знают что спросить.

      0
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