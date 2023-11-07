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    Давила назвал свое любимое место в Москве

    Летний новичок ЦСКА Виктор Давила рассказал, где ему понравилось в Москве.

    – Ты часто в соцсети выкладываешь фотографии московских достопримечательностей. Какое самое любимое место в Москве?

    – Единственное место, которое пока знаю – Красная Площадь, поэтому на сегодняшний день это мой фаворит.

    Мне бы хотелось знакомится с Москвой больше, но у нас мало времени, поэтому не могу гулять по этому красивому городу.

    Когда выдаются выходные и появляется свободное время, то выбираюсь в центр, узнаю Красную Площадь еще лучше, ха-ха!

    Если будет больше свободного времени, то постараюсь узнавать еще больше достопримечательностей Москвы.

    • Давила перешел в ЦСКА из мексиканского «Леона».
    • За форварда заплатили 5 миллионов евро.
    • Он сделал 2 ассиста в 10 матчах.

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    Источник: Sport24

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    07.11.2023 12:25
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