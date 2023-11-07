Давила назвал свое любимое место в Москве

Летний новичок ЦСКА Виктор Давила рассказал, где ему понравилось в Москве.
– Ты часто в соцсети выкладываешь фотографии московских достопримечательностей. Какое самое любимое место в Москве?
– Единственное место, которое пока знаю – Красная Площадь, поэтому на сегодняшний день это мой фаворит.
Мне бы хотелось знакомится с Москвой больше, но у нас мало времени, поэтому не могу гулять по этому красивому городу.
Когда выдаются выходные и появляется свободное время, то выбираюсь в центр, узнаю Красную Площадь еще лучше, ха-ха!
Если будет больше свободного времени, то постараюсь узнавать еще больше достопримечательностей Москвы.
- Давила перешел в ЦСКА из мексиканского «Леона».
- За форварда заплатили 5 миллионов евро.
- Он сделал 2 ассиста в 10 матчах.
Источник: Sport24