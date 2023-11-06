Чернов определил тройку лучших форвардов РПЛ

Защитник «Спартака» Никита Чернов назвал топ-3 сильнейших нападающих в чемпионате России.

По его мнению, в тройку лучших входят Александр Соболев («Спартак»), Артем Дзюба («Локомотив») и Джон Кордоба («Краснодар»).

– Против кого сложнее играть – Соболева или Дзюбы?

– Не знаю... Соболь мне не забивал, когда против него играл. А Тема первый раз, получается, забил. Оба – хорошие футболисты, выделять кого-то мне бы не хотелось.

И Артем, и Саша хорошо играют на своих позициях. Дзюба много не бегает, но располагается там, где надо.

– Дзюба входит в тройку лучших нападающих России?

– Да, конечно. Он побил все возможные бомбардирские рекорды. Против Артема сложнее всего играть.

– А Соболев?

– Тоже входит в тройку лучших. И еще Кордоба.