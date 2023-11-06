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    Чернов определил тройку лучших форвардов РПЛ

    Защитник «Спартака» Никита Чернов назвал топ-3 сильнейших нападающих в чемпионате России.

    По его мнению, в тройку лучших входят Александр Соболев («Спартак»), Артем Дзюба («Локомотив») и Джон Кордоба («Краснодар»).

    – Против кого сложнее играть – Соболева или Дзюбы?

    – Не знаю... Соболь мне не забивал, когда против него играл. А Тема первый раз, получается, забил. Оба – хорошие футболисты, выделять кого-то мне бы не хотелось.

    И Артем, и Саша хорошо играют на своих позициях. Дзюба много не бегает, но располагается там, где надо.

    – Дзюба входит в тройку лучших нападающих России?

    – Да, конечно. Он побил все возможные бомбардирские рекорды. Против Артема сложнее всего играть.

    – А Соболев?

    – Тоже входит в тройку лучших. И еще Кордоба.

    • В этом сезоне РПЛ у Соболева 2+3 в 11 матчах.
    • На счету Дзюбы 4+1 в 12 матчах.
    • В активе Кордобы 7+2 в 14 матчах.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    06.11.2023 16:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +20527

      NewLife 6 ноября, 17:23

      А дважды два = четыре))

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