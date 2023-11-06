Чернов определил тройку лучших форвардов РПЛ

Защитник «Спартака» Никита Чернов назвал топ-3 сильнейших нападающих в чемпионате России.
По его мнению, в тройку лучших входят Александр Соболев («Спартак»), Артем Дзюба («Локомотив») и Джон Кордоба («Краснодар»).
– Против кого сложнее играть – Соболева или Дзюбы?
– Не знаю... Соболь мне не забивал, когда против него играл. А Тема первый раз, получается, забил. Оба – хорошие футболисты, выделять кого-то мне бы не хотелось.
И Артем, и Саша хорошо играют на своих позициях. Дзюба много не бегает, но располагается там, где надо.
– Дзюба входит в тройку лучших нападающих России?
– Да, конечно. Он побил все возможные бомбардирские рекорды. Против Артема сложнее всего играть.
– А Соболев?
– Тоже входит в тройку лучших. И еще Кордоба.
- В этом сезоне РПЛ у Соболева 2+3 в 11 матчах.
- На счету Дзюбы 4+1 в 12 матчах.
- В активе Кордобы 7+2 в 14 матчах.
Источник: «РБ Спорт»