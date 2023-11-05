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    • Радимов определил фаворита в матче «Локо» – «Спартак»: «Должен уверенно победить»

    Радимов определил фаворита в матче «Локо» – «Спартак»: «Должен уверенно победить»

    Бывший игрок сборной России Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча 14-го тура РПЛ «Локомотив» – «Спартак».

    «Не вижу, за счeт чего «Спартак» может выиграть, учитывая все проблемы внутри команды. Думаю, что «Локомотив» должен победить уверенно», – считает Радимов.

    • Встреча в Черкизово начнется в 19:30 мск.
    • У команд после 13 туров по 20 очков.
    • «Спартак» выиграл 4 последних матча против «Локо».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    05.11.2023 12:09
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +5149

      ПалкоВводецъ (returned) 5 ноября, 15:03

      Дзюбинатор по многолетней привычке передаст привет своим бывшим сви ньям, забив пару голешников. Гыгыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8891

      nik55 5 ноября, 13:55

      тренер был нулевой и такой же эксперт

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1797

      Айболид > nik55 5 ноября, 14:57

      Чё , не задалась у тебя карьера ?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8891

      nik55 5 ноября, 13:44

      а что можно было ждать от Булановой

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1797

      Айболид > nik55 5 ноября, 14:56

      От Булановой ? Песни разумеется .

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +20550

      ilichkadr 5 ноября, 12:45

      Дзюба или Соболев? Надо посмотреть............

      3
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      Рейтинг: +349

      TIMOTHY 5 ноября, 12:25

      Как это уже надоело со спартаком! Его сейчас нагибают все подряд и кому не лень! И усы тренера не помогают) конечно Локо выиграет,а Дзюба парочку точно воткнет в это рыжее мясо)

      2
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      Рейтинг: +16694

      Anton01011969 > TIMOTHY 5 ноября, 12:43

      Ха-ха-ха!!!

      0
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      Рейтинг: +1683

      SLADE2019 > TIMOTHY 5 ноября, 13:02

      А нам спартачам, надоело то, что на наши ветки всякая нечисть слетается, ладно крупная - немытая с конюшно-ментами, так еще всякая ростовская мелочевка.

      0
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      Рейтинг: +349

      TIMOTHY > SLADE2019 5 ноября, 13:06

      Болельщики других клубов на личности не переходят и не оскорбляют! Это стиль тушинской секты и других подсвинок нашей страны

      3
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      ...
      Рейтинг: +1797

      Айболид > SLADE2019 5 ноября, 13:11

      Здесь зенитовская ветка(СрачТв интересуется мнением бывшего игрока и тренера Зенита) .
      Так что давай на выход "крупняк" !

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      Рейтинг: +8891

      nik55 > TIMOTHY 5 ноября, 13:43

      обосретесь

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      Ответить
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      Рейтинг: +1683

      SLADE2019 > TIMOTHY 6 ноября, 09:14

      Не плачь донской. На личности никто не переходил. Я в принципе речь вел.

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      Рейтинг: +1683

      SLADE2019 > Айболид 6 ноября, 09:17

      Речь шла о матче Локо-Спартак. А ваш бывший игрок, как почти что всегда обделался. Не видит он. Конечно, если на оба глаза слепой. Думаешь за то, что воср...я в чужой разговор, вас немытых на Дону любить начнут? Фигушку тебе.

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      Рейтинг: +349

      TIMOTHY > SLADE2019 6 ноября, 10:09

      Ты о каких то ветках,твоя ветка ха-ха)) ты мальчик малый или петух на ветке )) думать не пробовал иногда голубоглазый?

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      Рейтинг: +1683

      SLADE2019 > TIMOTHY 6 ноября, 10:29

      Ты же, козлина ростовская на личности не переходишь. Где ж ты петухов на ветках видел, убогий? Смотрю на таких донцов, с позволения сказать и горжусь, что во время учебы гоняли мы вас поджопниками с левого бережка на правый и обратно. Ты, судя по всему достойный сыночек униженных мною папаш. Привет своему на всякий случай передай.

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      Рейтинг: +1797

      Айболид > SLADE2019 6 ноября, 10:44

      Ваааабсче пах ую !
      Не надо нас любить , любитесь там между собой - вам очень идёт .

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