Радимов определил фаворита в матче «Локо» – «Спартак»: «Должен уверенно победить»

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча 14-го тура РПЛ «Локомотив» – «Спартак».

«Не вижу, за счeт чего «Спартак» может выиграть, учитывая все проблемы внутри команды. Думаю, что «Локомотив» должен победить уверенно», – считает Радимов.