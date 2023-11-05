Радимов определил фаворита в матче «Локо» – «Спартак»: «Должен уверенно победить»

Дзюбинатор по многолетней привычке передаст привет своим бывшим сви ньям, забив пару голешников. Гыгыгы
Бывший игрок сборной России Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча 14-го тура РПЛ «Локомотив» – «Спартак».
«Не вижу, за счeт чего «Спартак» может выиграть, учитывая все проблемы внутри команды. Думаю, что «Локомотив» должен победить уверенно», – считает Радимов.
- Встреча в Черкизово начнется в 19:30 мск.
- У команд после 13 туров по 20 очков.
- «Спартак» выиграл 4 последних матча против «Локо».