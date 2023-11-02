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Романцев предложил возродить турнир, закрытый в 2016 году

2 ноября 2023, 08:30
8

Экс-тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев выступил за возрождение Кубка содружества.

«Думаю, что прежде стоило бы попробовать возродить Кубок Содружества, пригласив чемпионов стран СНГ.

Помню, как интересно и остро проходил этот турнир! Уверен, он вызовет большой интерес и сейчас.

А значит, подтянутся телевидение, рекламодатели, букмекеры», – сказал Романцев.

  • Кубок содружества закрыли в 2016 году.
  • Он проходил с января 1993-го.
  • Российские клубы и сборные отстранены от международных турниров уже более 1,5 лет.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Романцев Олег
Комментарии (8)
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DOCTOR PENALTY
1698905421
Интересный был турнир. А с нынешней инфраструктурой вообще будет классно.
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SLADE2019
1698907440
И чем был интересен этот турнир? Только тем, когда украинская и российская команды в финале встречались. Теперь этого не будет. Да и Шериф вряд ли будет приезжать. Зенит с Белшиной (БАТЭ и пр.) играть будет. Неужели это кому то интересно? Другое дело, что для нас - это, безусловно хоть какой то позитив.
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zigbert
1698930282
По разным причинам этот турнир будет усеченным.Без серьезных соперников.
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ZeBolotny
1699001604
Кубок Занзибара лучше!
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Vladimir-Shelepnev-google
1699011258
Давайте, но как у нас же телевидение и матч ТВ это фонбет, организованный этими прошлыми спартаковцами. И Романцев с ними, бабло зарабатывать
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