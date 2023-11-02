Романцев предложил возродить турнир, закрытый в 2016 году

Экс-тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев выступил за возрождение Кубка содружества.

«Думаю, что прежде стоило бы попробовать возродить Кубок Содружества, пригласив чемпионов стран СНГ.

Помню, как интересно и остро проходил этот турнир! Уверен, он вызовет большой интерес и сейчас.

А значит, подтянутся телевидение, рекламодатели, букмекеры», – сказал Романцев.

Кубок содружества закрыли в 2016 году.

Он проходил с января 1993-го.

Российские клубы и сборные отстранены от международных турниров уже более 1,5 лет.

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