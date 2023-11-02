Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого

    Романцев предложил возродить турнир, закрытый в 2016 году

    Экс-тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев выступил за возрождение Кубка содружества.

    «Думаю, что прежде стоило бы попробовать возродить Кубок Содружества, пригласив чемпионов стран СНГ.

    Помню, как интересно и остро проходил этот турнир! Уверен, он вызовет большой интерес и сейчас.

    А значит, подтянутся телевидение, рекламодатели, букмекеры», – сказал Романцев.

    • Кубок содружества закрыли в 2016 году.
    • Он проходил с января 1993-го.
    • Российские клубы и сборные отстранены от международных турниров уже более 1,5 лет.

    Российский футбол в разгаре: ставьте на главные матчи с бонусом до 17000₽

    Новости по теме
    Защитник «Спартака» Бабич ответил, знает ли он Романцева 2
    Романцев оценил игру Головина в составе «Монако»
    Канчельскис посоветовал «Спартаку» нового тренера: «Он вам выиграет РПЛ» 10
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.11.2023 08:30
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +30

      Vladimir-Shelepnev-google 3 ноября, 14:34

      Давайте, но как у нас же телевидение и матч ТВ это фонбет, организованный этими прошлыми спартаковцами. И Романцев с ними, бабло зарабатывать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      ZeBolotny 3 ноября, 11:53

      Кубок Занзибара лучше!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +103008

      zigbert 2 ноября, 16:04

      По разным причинам этот турнир будет усеченным.Без серьезных соперников.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1682

      SLADE2019 2 ноября, 09:44

      И чем был интересен этот турнир? Только тем, когда украинская и российская команды в финале встречались. Теперь этого не будет. Да и Шериф вряд ли будет приезжать. Зенит с Белшиной (БАТЭ и пр.) играть будет. Неужели это кому то интересно? Другое дело, что для нас - это, безусловно хоть какой то позитив.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25307

      DOCTOR PENALTY > SLADE2019 2 ноября, 14:42

      Когда идут игры между странами - другой настрой, другая самоотдача, другой интерес, другая интрига. И обязательно будут сюрпризы. Не пожалеешь.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22

      Виталий-Быканов-vkontakte > DOCTOR PENALTY 3 ноября, 11:14

      Только не по 1 команде , а по три, т.е. призеры! Будет норм и игр будет достаточно! Белорусы , Казахи, и т.д , приглашение отправить всем и даже таким как Латвия, а они пускай думают! Но в конечном итоге все встанет на свои места, когда время пройдет

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1682

      SLADE2019 > Виталий-Быканов-vkontakte 3 ноября, 11:26

      По три? А почему не пять. Вы прям какой чемпионат предлагаете устроить. А на места все становится рано или поздно, вопрос, что это за места? Без грузин, прибалтов, украинцев, молдаван, а в остатке мы, белорусы и казахи? Вряд ли это будет интересно, даже на классных стадионах. Романцев просто ищет какой-нибудь, да выход из создавшейся ситуации.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25307

      DOCTOR PENALTY 2 ноября, 09:10

      Интересный был турнир. А с нынешней инфраструктурой вообще будет классно.

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+