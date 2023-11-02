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  • Абаскаль высказался об отмененном голе Соболева с пенальти

Абаскаль высказался об отмененном голе Соболева с пенальти

2 ноября 2023, 00:31
11

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал отмененный гол своего форварда Александра Соболева в кубковом матче против «Краснодара» (2:3).

«Правила нужны, когда в них есть смысл. По мне, это правило двойного касания при пенальти не нужно.

Одно дело – когда есть смена направления, когда касание меняет траекторию. В другом случае при всех технологиях, которые есть сегодня, это абсурд», – сказал испанец.

  • Гол Соболева был отменен на 84-й минуте.
  • Александр после отмены вступил в перепалку с судьей и получил желтую карточку.
  • В поле судил самарец Евгений Буланов.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Соболев Александр Абаскаль Гильермо
Комментарии (11)
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моэм
1698896172
Существует множество трактовок в пользу назначения или не назначения пенальти . вариантов фола последней надежды , наступа на стопу и.т.д.....пробитие пенальти такой же игровой момент как и перечисленные ранее ИГРОВЫЕ моменты , а потому тоже должен иметь разные трактовки....в данном случае гол должен был засчитан , потому что вся страна , кроме Краснодара . не поверила судьям , что мяч сдвинулся на "целый " микрон .
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СпартакВВ
1698901779
Вообще очень странно такое пристальное внимание к игрокам Спартака при пробитии пенальти! Что больше не у кого мяч не прикасался к опорной ноге?! Очень сомневаюсь! Помнится однажды был такой эксклюзивный момент, когда Аршавин с отметки, не пробил сразу, а повел мяч в сторону вратаря и никто его не остановил? Судьи ау! Или эти идиотские правила писаны ТОЛЬКО для Спартака?!
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Ziklop
1698910509
Спартак на первом месте, победа Быков заставит играть Динамо на победу. подогрели интерес к следующей игре, не понимаю как они там что увидели и зачем?
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