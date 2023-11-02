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    • Абаскаль высказался об отмененном голе Соболева с пенальти

    Абаскаль высказался об отмененном голе Соболева с пенальти

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал отмененный гол своего форварда Александра Соболева в кубковом матче против «Краснодара» (2:3).

    «Правила нужны, когда в них есть смысл. По мне, это правило двойного касания при пенальти не нужно.

    Одно дело – когда есть смена направления, когда касание меняет траекторию. В другом случае при всех технологиях, которые есть сегодня, это абсурд», – сказал испанец.

    • Гол Соболева был отменен на 84-й минуте.
    • Александр после отмены вступил в перепалку с судьей и получил желтую карточку.
    • В поле судил самарец Евгений Буланов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    02.11.2023 00:31
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +5405

      Ziklop 2 ноября, 10:35

      Спартак на первом месте, победа Быков заставит играть Динамо на победу.

      подогрели интерес к следующей игре, не понимаю как они там что увидели и зачем?

      0
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      Рейтинг: +22429

      Cleaner 2 ноября, 09:46

      О как! Оказывается, это НЕПРАВИЛЬНЫЕ ПРАВИЛА мешают Спартаку играть в футбол!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      Браво Абаскаль! А я РЖУ ну нимогу!!!...)))

      1
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      Рейтинг: +366

      Strig > Cleaner 2 ноября, 15:39

      овса закупил?

      0
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      Рейтинг: +36

      СпартакВВ 2 ноября, 08:09

      Вообще очень странно такое пристальное внимание к игрокам Спартака при пробитии пенальти! Что больше не у кого мяч не прикасался к опорной ноге?! Очень сомневаюсь! Помнится однажды был такой эксклюзивный момент, когда Аршавин с отметки, не пробил сразу, а повел мяч в сторону вратаря и никто его не остановил? Судьи ау! Или эти идиотские правила писаны ТОЛЬКО для Спартака?!

      6
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      Рейтинг: +97

      jabba-the-hat > СпартакВВ 2 ноября, 09:08

      Гораздо проще соблюдать эти правила чем потом истерить! И да, именно в Спартаке больше всего идиотов, способных попасть себе в ногу будучи один на один с мячом в чистом поле)))))

      4
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      Рейтинг: +13

      Альберт1 > СпартакВВ 2 ноября, 12:09

      Ты ещё вспомни Старостина или Бескова,Аршавин практически не бил пенальти,ау!

      0
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      Рейтинг: +36

      СпартакВВ > jabba-the-hat 4 ноября, 11:16

      Лечитесь господин, а то недалеко до дебилизма!

      0
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      Рейтинг: +36

      СпартакВВ > Альберт1 4 ноября, 11:17

      Если ты слишком мал, чтобы это видеть, то это твои проблемы!

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      Рейтинг: +97

      jabba-the-hat > СпартакВВ 4 ноября, 14:50

      Типичный ответ недалекого существа, лишенного аргументов.

      0
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      Рейтинг: +6510

      Питерский князь 2 ноября, 08:00

      Абаскалю надо дать шанс в этом и следующем сезоне. Он должен дотянуть срамтак до пердива!
      :)))

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      Рейтинг: +2746

      моэм 2 ноября, 06:36

      Существует множество трактовок в пользу назначения или не назначения пенальти . вариантов фола последней надежды , наступа на стопу и.т.д.....пробитие пенальти такой же игровой момент как и перечисленные ранее ИГРОВЫЕ моменты , а потому тоже должен иметь разные трактовки....в данном случае гол должен был засчитан , потому что вся страна , кроме Краснодара . не поверила судьям , что мяч сдвинулся на "целый " микрон .

      9
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      Рейтинг: +97

      jabba-the-hat > моэм 2 ноября, 09:10

      Да хоть полмикрона! В противном случае пенальти вообще с чеканки мяча пробивать надо разрешить.

      2
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      Рейтинг: +36368

      VVM1964 > jabba-the-hat 2 ноября, 13:00

      Не надо утрировать - ПРИ ТАКОМ ПРИСТАЛЬНОМ рассмотрении, нужно отменять или перебивать каждый 5-й пенальти - там вратарь на 2-3 сантиметра сдвинулся с линии, там кто-то шаг сделал в штрафную до удара, ... - это всё тоже нарушение правил !!! Коснулся или не коснулся в данном случае мяч второй ноги, до сих пор не очевидно ( как в случае например с Промесом ), но траекторию не поменял ( даже с того ракурса, что нам показывают, это заметно ) и на факт забития гола НИКАК не повлиял !!!

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