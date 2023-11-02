Абаскаль высказался об отмененном голе Соболева с пенальти

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал отмененный гол своего форварда Александра Соболева в кубковом матче против «Краснодара» (2:3).
«Правила нужны, когда в них есть смысл. По мне, это правило двойного касания при пенальти не нужно.
Одно дело – когда есть смена направления, когда касание меняет траекторию. В другом случае при всех технологиях, которые есть сегодня, это абсурд», – сказал испанец.
- Гол Соболева был отменен на 84-й минуте.
- Александр после отмены вступил в перепалку с судьей и получил желтую карточку.
- В поле судил самарец Евгений Буланов.
Источник: «Чемпионат»