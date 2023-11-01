Стали известны имена бразильцев ЦСКА, которые планируются к участию в ретроматче с «Локомотивом»

РФС продолжает подготовку ретроматча между «Локомотивом» и ЦСКА. Идут переговоры с бразильцами, выступавшими за последних.

«Даниэл Карвальо, Дуду и Жо могут принять участие в ретроматче между «Локомотивом» и ЦСКА 19 ноября на «РЖД Арене».

Официальное объявление может быть сделано на следующей неделе», – сообщил журналист Фабио Алейшо.