Стали известны имена бразильцев ЦСКА, которые планируются к участию в ретроматче с «Локомотивом»

РФС продолжает подготовку ретроматча между «Локомотивом» и ЦСКА. Идут переговоры с бразильцами, выступавшими за последних.
«Даниэл Карвальо, Дуду и Жо могут принять участие в ретроматче между «Локомотивом» и ЦСКА 19 ноября на «РЖД Арене».
Официальное объявление может быть сделано на следующей неделе», – сообщил журналист Фабио Алейшо.
- Главными тренерами команд будут Юрий Семин и Валерий Газзаев.
- Игра пройдет во время паузы на матчи сборных.
- Карвальо выигрывал с ЦСКА Кубок УЕФА.
Источник: телеграм-канал Фабио Алейшо