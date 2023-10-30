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  • «Играть должны не болонки»: Черчесов – о ситуации Джикии в «Спартаке»

«Играть должны не болонки»: Черчесов – о ситуации Джикии в «Спартаке»

30 октября 2023, 19:19
6

Станислав Черчесов высказался о лишении Георгия Джикии места в стартовом составе «Спартака».

  • Защитник не играет в РПЛ со 2 сентября.
  • Его контракт с клубом истекает следующим летом.
  • Джикия в «Спартаке» с января 2017 года.

– Есть конфликты с Джикией или еще с кем‑то?

– Один великий тренер мне сказал: «Станислав, с тобой разговаривать невозможно, ты какой‑то колючий все время». Я ответил: «Вы хотите, когда ставите в ворота, чтобы я был тигром, а рядом с вами ласковой кошкой?»

Ты или тигр, или ласковая кошка. Когда игрок с определенным характером «колючий», надо воспринимать его таким, какой он есть. На поле должны играть не болонки, а спортсмены, которые приносят результат.

В таком клубе и в футболе в частности невозможно, чтобы не было трений.

– В «Спартаке» разбрасываться Соболевыми условными, конфликтуя…

– Когда я был молодой, жил в однокомнатной квартире, на лифте был слоган: «Если ты хочешь понять соседа, поговори с ним». Есть футболист, тренер, люди должны говорить для начала, чтобы понимать, о чем речь. Если говорят на разных языках, есть переводчик.

Ситуации бывают разные. Не видел ни одного игрока, который не играет и радуется. Не бывает такого. Другое дело, что футболист должен понимать: «Тренер меня не поставил, я злой, но он прав, потому что конкурент лучше».

Нужно найти баланс, а в таком клубе – «Спартак», «Ювентус», ЦСКА не бывает 11 игроков, там конкурентная среда, амбициозные игроки.

Есть дрессировщик в цирке. Один тренирует тигров, другой болонок. Точнее, дрессирует. Это разные вещи, но они оба – дрессируют. Я бы посоветовал успокоиться всем, расслабиться. Пускай все занимаются своим делом.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий Черчесов Станислав
Комментарии (6)
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NewLife
1698683651
Пурга, как обычно !
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Slavan52
1698683741
Скоро будешь дрессировать или тренировать к Новому году
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САДЫЧОК
1698687166
Самодур!
Ответить
ScarlettOgusania
1698690509
бывший "полевой командир" готовится дрессировать болонок? оррригинально!)))
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