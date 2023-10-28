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    Клаудиньо получил травму и заплакал

    Полузащитник «Зенита» Клаудиньо травмировался во втором тайме матча 13-го тура РПЛ против «Ахмата».

    На 65-й минуте бразильца заменил соотечественник Ду Кейрос.

    После замены Клаудиньо плакал на скамейке.

    • К моменту ухода Клаудиньо «Зенит» вел 2:1.
    • В случае победы «Зенит» сократит отрыв от 1-го места до 2 очков.
    • 26-летний Клаудиньо стоит 20 миллионов евро.

    Скриншот трансляции «Матч Премьер»

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5344

      Spirit_78 1 час назад

      Рано или поздно это должно было произойти, его просто уничтожают в каждом матче.

      1
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      Рейтинг: +20401

      ilichkadr 1 час назад

      Мальчик эмоциональный, ничего не скажешь...........

      0
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      Рейтинг: +4858

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Добили всё таки стервецы!

      4
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      Рейтинг: +5304

      Ziklop 1 час назад

      Клаудиньо умер до травмы, без сил уже упал.

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