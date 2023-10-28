Клаудиньо получил травму и заплакал

Рано или поздно это должно было произойти, его просто уничтожают в каждом матче.
Полузащитник «Зенита» Клаудиньо травмировался во втором тайме матча 13-го тура РПЛ против «Ахмата».
На 65-й минуте бразильца заменил соотечественник Ду Кейрос.
После замены Клаудиньо плакал на скамейке.
- К моменту ухода Клаудиньо «Зенит» вел 2:1.
- В случае победы «Зенит» сократит отрыв от 1-го места до 2 очков.
- 26-летний Клаудиньо стоит 20 миллионов евро.
Скриншот трансляции «Матч Премьер»
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