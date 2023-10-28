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    Мостовой отреагировал на поражение «Спартака» от «Факела»

    Бывший спартаковец Александр Мостовой оценил поражение команды в матче с «Факелом» (0:2) в 13-м туре РПЛ.

    «Поле ужасное, конечно, но я на таком поле по три гола забивал – нормально все было.

    Для двух команд поле одинаковое. «Факел» просто выглядел лучше, они заслуженно одержали победу. Сергей Ташуев переиграл Гильермо Абаскаля, вот и все.

    Я практически не помню каких-то моментов у «Спартака», а «Факел» был лучше с первых минут», – сказал Мостовой.

    • Москвичи дважды пропустили во 2-м тайме.
    • У них 4 выездных поражения в РПЛ подряд.
    • Впереди кубковый матч с «Краснодаром».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +75

      TIMOTHY 4 минуты назад

      Мост верно говорит, плохому танцору всегда что то мешает,то поле,то судья,то не было пенса уголовника и далее по списку

      0
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      Рейтинг: +35966

      VVM1964 40 минут назад

      Ну как такое событие без Мостового ( .... и "fakeid"

      0
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      Рейтинг: +6636

      fakeid 51 минуту назад

      просто на классе.

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      Рейтинг: +2337

      Suvorov71 > fakeid 36 минут назад

      ну ты и здесь свою вонь пускаешь, смотри пойку свою или ты уже к вонючей помойке пошел вирус помойный

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