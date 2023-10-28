Мостовой отреагировал на поражение «Спартака» от «Факела»

Мост верно говорит, плохому танцору всегда что то мешает,то поле,то судья,то не было пенса уголовника и далее по списку
Бывший спартаковец Александр Мостовой оценил поражение команды в матче с «Факелом» (0:2) в 13-м туре РПЛ.
«Поле ужасное, конечно, но я на таком поле по три гола забивал – нормально все было.
Для двух команд поле одинаковое. «Факел» просто выглядел лучше, они заслуженно одержали победу. Сергей Ташуев переиграл Гильермо Абаскаля, вот и все.
Я практически не помню каких-то моментов у «Спартака», а «Факел» был лучше с первых минут», – сказал Мостовой.
- Москвичи дважды пропустили во 2-м тайме.
- У них 4 выездных поражения в РПЛ подряд.
- Впереди кубковый матч с «Краснодаром».