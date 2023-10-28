Мостовой отреагировал на поражение «Спартака» от «Факела»

Бывший спартаковец Александр Мостовой оценил поражение команды в матче с «Факелом» (0:2) в 13-м туре РПЛ.

«Поле ужасное, конечно, но я на таком поле по три гола забивал – нормально все было.

Для двух команд поле одинаковое. «Факел» просто выглядел лучше, они заслуженно одержали победу. Сергей Ташуев переиграл Гильермо Абаскаля, вот и все.

Я практически не помню каких-то моментов у «Спартака», а «Факел» был лучше с первых минут», – сказал Мостовой.