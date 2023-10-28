РПЛ. «Крылья Советов» и «Оренбург» сыграли вничью (1:1)

Ну, что я говорил!? Дома просрать (тут ничья равносильна проигрышу) команде из подвала таблицы - это тренд КрыС. Г.О.М.Н.О а не команда. Потерять верных три очка - это предательство по отношению к болельщикам. Дворняжная команда.
«Крылья Советов» и «Оренбург» обменялись голами в 13-м туре РПЛ. Гостей спас защитник Матиас Перес.
Самарцы остались на третьем месте. «Оренбург» покинул зону вылета.
«Крылья» прервали серию из трех поражений.
«Оренбург» не проигрывает в Самаре с 2015 года.
Россия. РПЛ. 13-й тур
Крылья Советов (Самара) – Оренбург – 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Гарре, 24; 1:1 – Перес, 66.