РПЛ. «Крылья Советов» и «Оренбург» сыграли вничью (1:1)

«Крылья Советов» и «Оренбург» обменялись голами в 13-м туре РПЛ. Гостей спас защитник Матиас Перес.

Самарцы остались на третьем месте. «Оренбург» покинул зону вылета.

«Крылья» прервали серию из трех поражений.

«Оренбург» не проигрывает в Самаре с 2015 года.

Россия. РПЛ. 13-й тур

Крылья Советов (Самара) – Оренбург – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Гарре, 24; 1:1 – Перес, 66.

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