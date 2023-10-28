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    РПЛ. «Крылья Советов» и «Оренбург» сыграли вничью (1:1)

    «Крылья Советов» и «Оренбург» обменялись голами в 13-м туре РПЛ. Гостей спас защитник Матиас Перес.

    Самарцы остались на третьем месте. «Оренбург» покинул зону вылета.

    «Крылья» прервали серию из трех поражений.

    «Оренбург» не проигрывает в Самаре с 2015 года.

    Россия. РПЛ. 13-й тур

    Крылья Советов (Самара) – Оренбург – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Гарре, 24; 1:1 – Перес, 66.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1739

      Sviro 1 час назад

      Ну, что я говорил!? Дома просрать (тут ничья равносильна проигрышу) команде из подвала таблицы - это тренд КрыС. Г.О.М.Н.О а не команда. Потерять верных три очка - это предательство по отношению к болельщикам. Дворняжная команда.

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