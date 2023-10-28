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    Аршавин высказался о матче «Факел» – «Спартак»

    Андрей Аршавин не ожидает легкой победы «Спартака» над «Факелом» в 13-м туре РПЛ.

    «Надо посмотреть, будет ли Соболев еще. Даже с Промесом на острие «Спартак» теряет. Это не его позиция.

    С «Факелом» будет непросто. Ташуев крепко сбил команду. Команда не сидит у себя, команда огрызается.

    Поэтому «Спартаку» с его несбалансированной игрой будет непросто там», – считает Аршавин.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +4821

      ПалкоВводецъ (returned) 2 часа назад

      Очередная битва одинаковых по классу соперников. Гыгыгы

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2314

      Suvorov71 > ПалкоВводецъ (returned) 2 часа назад

      Ты про Оренбург и питерскую помойку

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5284

      Ziklop 3 часа назад

      Факелу фарта и концентрации!

      5
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      Рейтинг: +2314

      Suvorov71 > Ziklop 2 часа назад

      Ты шо одноглазый, ты Ахмату удачи пожелай

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5284

      Ziklop > Suvorov71 1 час назад

      воровус завали навозноизвергатель!
      свинину люблю в виде шашлыка, а не извергающею навоз!

      0
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      Рейтинг: +2314

      Suvorov71 > Ziklop 1 час назад

      Циклоп, ты не прав, ведь все приемники у вонячкй помойки и ты там постоянно бываешь

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      Рейтинг: +5284

      Ziklop > Suvorov71 1 час назад

      вот у меня комент нормальный, но кусок гавна свиного, зеркало твоё пришло и насрало! так делают только шлюхи продажные!

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      Рейтинг: +5284

      Ziklop > Suvorov71 1 час назад

      Ахмат для Зенита проблема. не могут часть бразил играть с концентрацией всю игру! Клаву надо менять к 60 минуте, сдохнет и будет стоять.

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