Аршавин высказался о матче «Факел» – «Спартак»

Андрей Аршавин не ожидает легкой победы «Спартака» над «Факелом» в 13-м туре РПЛ.

«Надо посмотреть, будет ли Соболев еще. Даже с Промесом на острие «Спартак» теряет. Это не его позиция.

С «Факелом» будет непросто. Ташуев крепко сбил команду. Команда не сидит у себя, команда огрызается.

Поэтому «Спартаку» с его несбалансированной игрой будет непросто там», – считает Аршавин.