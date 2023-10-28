Аршавин высказался о матче «Факел» – «Спартак»

Очередная битва одинаковых по классу соперников. Гыгыгы
Андрей Аршавин не ожидает легкой победы «Спартака» над «Факелом» в 13-м туре РПЛ.
«Надо посмотреть, будет ли Соболев еще. Даже с Промесом на острие «Спартак» теряет. Это не его позиция.
С «Факелом» будет непросто. Ташуев крепко сбил команду. Команда не сидит у себя, команда огрызается.
Поэтому «Спартаку» с его несбалансированной игрой будет непросто там», – считает Аршавин.
- Матч состоится сегодня в 14:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.