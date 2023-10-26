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  • Червиченко назвал мерзотными и склочными методы Абаскаля в «Спартаке»

Червиченко назвал мерзотными и склочными методы Абаскаля в «Спартаке»

26 октября 2023, 17:50
6

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко считает, что главный тренер команды Гильермо Абаскаль не имеет авторитета в команде, поэтому ему приходится выяснять отношения с футболистами нечестными способами.

«Это не первый раз, когда молодой тренер не может найти общий язык с самым авторитетным игроком команды. Конечно, Джикия заступается за молодых, пытается отстаивать россиян, а Абаскаль пихает свой неликвид в виде (Алексиса) Дуарте. Получается конфликт. Такой же конфликт был между (Сергеем) Семаком и (Артемом) Дзюбой. В итоге Дзюба пошел на выход из «Зенита». Если Абаскаль добьется ухода Джикии – это будет самое идиотское, что могло бы произойти в «Спартаке» за последние несколько лет.

Я уверен, что Джикию с руками и ногами подхватит и «Зенит», и любая другая команда. Поэтому это очень глупое движение от Абаскаля, которое не дает плюсов и не поднимает ему авторитета. Но это проблема молодых тренеров. Они не могут задавить лидера команды своими достижениями. Он не достиг ничего как футболист, как тренер он также ничего не выигрывал, поэтому приходится выяснять отношения такими мерзотными и склочными вещами.

К сожалению, всe, что мы знаем, пока находится на уровне слухов. Никто из игроков не вышел и не сказал, что именно происходит. Мы же всегда об этом узнаем, когда человек покидает команду. И об этой ситуации мы узнаем только тогда, когда кто-то из главных действующих лиц уйдет из «Спартака», – сказал Червиченко.

  • Джикия провел на скамейке запасных пять последних матчей в чемпионате России.
  • Контракт 29-летнего защитника со «Спартаком» рассчитан до конца сезона-2023/2024.

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Источник: «РИА Новости»
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий Абаскаль Гильермо Червиченко Андрей
Комментарии (6)
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k611
1698334202
Червиченко мастер набрасывать дерьмо на вентилятор. Один негатив от него идёт.
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sochi-2013
1698334465
"всe, что мы знаем, пока находится на уровне слухов" Так какого хрена ты тут умничаешь, Боров???? Проблема(если она есть) не Абаскаля, а руководства Спартака. Если взяли тренера, значит были уверены в его квалификации, и надо ему доверять и поддерживать, а не заигрывать с звездунами дворового уровня!
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Дормидонт Евлампиевич
1698335387
Мятежники будут наказаны за свою дерзость . Огонь из всех орудий !
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ScarlettOgusania
1698337220
"всё, что мы знаем, пока находится на уровне слухов", и при этом "авторитетному" Червяку неймётся про Абаскаля подкинуть дерьма для хайпа, в Ростове своём разберись, жаба склочная! а мерзопакостно то, что у тебя до сих пор берут интервью!
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Fialet
1698343662
Червячок какой то гниленький.
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шахта Заполярная
1698343732
Ты мерзотный и склочный жиртрест, не тебе * ука развалившего великий клуб Спартак обсуждать и тем более давать советы, кому и когда выходить на поле, а кому сидеть на скамейке. Ковыряйся в Ростове, если подпустят. Судя по месту Ростова в таблице - уже подпустили. Гоните его из Ростова, а то Мукунок наберете.
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