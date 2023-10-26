Червиченко назвал мерзотными и склочными методы Абаскаля в «Спартаке»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко считает, что главный тренер команды Гильермо Абаскаль не имеет авторитета в команде, поэтому ему приходится выяснять отношения с футболистами нечестными способами.

«Это не первый раз, когда молодой тренер не может найти общий язык с самым авторитетным игроком команды. Конечно, Джикия заступается за молодых, пытается отстаивать россиян, а Абаскаль пихает свой неликвид в виде (Алексиса) Дуарте. Получается конфликт. Такой же конфликт был между (Сергеем) Семаком и (Артемом) Дзюбой. В итоге Дзюба пошел на выход из «Зенита». Если Абаскаль добьется ухода Джикии – это будет самое идиотское, что могло бы произойти в «Спартаке» за последние несколько лет.

Я уверен, что Джикию с руками и ногами подхватит и «Зенит», и любая другая команда. Поэтому это очень глупое движение от Абаскаля, которое не дает плюсов и не поднимает ему авторитета. Но это проблема молодых тренеров. Они не могут задавить лидера команды своими достижениями. Он не достиг ничего как футболист, как тренер он также ничего не выигрывал, поэтому приходится выяснять отношения такими мерзотными и склочными вещами.

К сожалению, всe, что мы знаем, пока находится на уровне слухов. Никто из игроков не вышел и не сказал, что именно происходит. Мы же всегда об этом узнаем, когда человек покидает команду. И об этой ситуации мы узнаем только тогда, когда кто-то из главных действующих лиц уйдет из «Спартака», – сказал Червиченко.