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    • Хабиб высмеял дисквалификацию игрока «Ниццы», поддержавшего Палестину

    Хабиб высмеял дисквалификацию игрока «Ниццы», поддержавшего Палестину

    Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов отреагировал на решение отстранить защитника «Ниццы» Юсефа Аталя на семь матчей.

    • Аталь выступил в поддержку Палестины в военном конфликте с Израилем.
    • Он призвал «устроить черный день для евреев», но позднее удалил опубликованное видео и извинился.
    • «Ницца» отстранила 27-летнего алжирца на неопределенный срок.
    • Прокуратура подозревает футболиста в оправдании терроризма и подстрекательстве к насилию на почве религии.

    Хабиб высмеял дисциплинарные санкции в отношении Аталя.

    «Это настоящая свобода слова», – написал Нурмагомедов, прикрепив фотографию игрока «Ниццы» и эмодзи с аплодисментами.

    Фото: соцсети Хабиба Нурмагомедова

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    Источник: «Бомбардир»

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    26.10.2023 13:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17023

      Алексей З 26 октября, 17:13

      Это не поддержка , это реальное подстрекательство к насилию.
      Наш Кавказ тоже живёт по своим законам, так что ничего не удивляет.

      1
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      Рейтинг: +336

      Цугундeр 26 октября, 14:09

      Почему он без папахи?) Хабибка всегда на страже справедливости ,когда она не касается России..(

      5
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