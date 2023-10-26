Хабиб высмеял дисквалификацию игрока «Ниццы», поддержавшего Палестину

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов отреагировал на решение отстранить защитника «Ниццы» Юсефа Аталя на семь матчей.
- Аталь выступил в поддержку Палестины в военном конфликте с Израилем.
- Он призвал «устроить черный день для евреев», но позднее удалил опубликованное видео и извинился.
- «Ницца» отстранила 27-летнего алжирца на неопределенный срок.
- Прокуратура подозревает футболиста в оправдании терроризма и подстрекательстве к насилию на почве религии.
Хабиб высмеял дисциплинарные санкции в отношении Аталя.
«Это настоящая свобода слова», – написал Нурмагомедов, прикрепив фотографию игрока «Ниццы» и эмодзи с аплодисментами.
Фото: соцсети Хабиба Нурмагомедова
Источник: «Бомбардир»